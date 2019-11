Mijn Zaak

25 jaar Huisman Kromme Edelsmeden

Vijfentwintig jaar. Een kwart eeuw Huisman Kromme Edelsmeden in Roden. Een bijzonder moment waar goudsmeden Philip Huisman en Heleen Kromme graag bij stil staan. Vijfentwintig jaar geleden begonnen ze aan hun droom. Een droom die inmiddels is uitgewaaierd over heel Nederland. Want de clientèle van de edelsmederij in Roden komt overal vandaan. “Mensen helpen om dát sieraad uit te zoeken waar ze blij van worden is een fantastisch proces.”

Allereerst een stukje historie. Philip Huisman en Heleen Kromme vonden elkaar in de liefde. Voor elkaar én voor het vak. Kennen elkaar van de Vakschool in Schoonhoven, waar ze zijn opgeleid tot edelsmid. Een typisch ‘vakschoolhuwelijk’ noemen ze het. Toen ze eenmaal klaar waren ontdekten ze dat er geen werk te vinden was in het noorden. Iets anders doen was geen optie. “Daarvoor zijn we téveel vakidioot”, begint Heleen. “Voor ons zelf beginnen was de enige logische stap. We bedachten het concept en binnen twee maanden hebben we het weten te realiseren. Onvoorstelbaar denk ik nog wel eens. 24 en 25 waren we. Vanaf het allereerste moment hebben we het vertrouwen gekregen, dat vind ik heel bijzonder.”

Het verhaal

Niets is standaard in de knusse edelsmederij aan de Wilhelminastraat in Roden. Meer dan de helft van de sieraden maken Philip en Heleen zelf, in hun open atelier in de winkel. Hun werkwijze is hetzelfde: ambacht. Hun stijl juist heel verschillend. Heleen is van het vrije werk, organische dingen. Het kan haar niet gauw gek genoeg. De stijl van Philip is strak en modern. Samen hebben ze een eigen, unieke signatuur. “We maken sieraden van hart tot hart, met hart en ziel. Achter de meeste sieraden zit een verhaal. En daar trekken we graag alle tijd voor uit. Persoonlijke aandacht met tijd en ruimte voor het verhaal. Met koffie en zakdoeken op tafel. Hebben we het verhaal helder, pas dan gaan we aan de slag.”

Maken en vermaken

Philip en Heleen maken zelf sieraden, maar vermaken ze ook. Transformeren een oud sieraad naar iets nieuws, iets moderns. “Dat is het mooie van edelmetaal, je kunt het smelten zonder dat het zijn eigenschappen verliest. Soms komen mensen bij ons met een erfstuk, bijvoorbeeld een mooie broche. Maar wat al je nu niet van broches houdt? We kunnen er dan een hanger van maken of van een deel een mooie ring. Zo blijft de herinnering, maar passend bij jou. “Mensen helpen om een sieraad uit te zoeken waar ze blij van worden is een fantastisch proces. We dagen klanten uit om buiten hun comfortzone te komen. Laten dingen zien waar ze misschien zelf in de eerste instantie niet aan zouden denken. Meestal zien we aan de sprankeling in iemands ogen wat het wordt.” Een post op een blog van een klant bevestigt wat Heleen vertelt: ‘Dankjewel dat je ons bevrijdt hebt uit de dwang van standaard ringen’. En dat is ook zo mooi: ik hoef me nooit in te houden. Overal is iemand voor. Het gebeurt zo vaak dat iemand binnenstapt en zegt: ‘dát is mijn ring.’”

Naast eigen werk vind je ook prachtige ontwerpen uit andere ateliers bij Huisman Kromme Edelsmeden. Onder andere sieraden van Niessing, Pur-Swivel, Cardillac, Vincent van Hees, Beltran&Beltran, Apero en designhorloges van verschillende ontwerpers.

“We zouden het leuk vinden als mensen sieraden uit onze begintijd nog eens laten zien. We maken ze kosteloos als nieuw!” Een ding is zeker: Philip en Heleen gaan lekker door. “We hebben het ontzettend naar onze zin. Liefde voor het vak maakt dat we nog steeds met plezier naar ons werk gaan!”

Wie jarig is trakteert!

Kom je zaterdag 30 november op ons verjaardagsfeestje?

Een barista van Toffe Koffie tapt tussen 10:00 en 17:00 uur een heerlijk bakje voor je in. Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie!

Tot dan!

Philip & Heleen

Ook graag een uniek, bijzonder sieraad? Kom eens inspiratie op doen! Wilhelminastraat 32 Roden. 050 501 0084. www.huismankromme.nl. Geopend woensdag tot en met zaterdag