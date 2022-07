‘We moeten nergens in blijven hangen, maar naar de toekomst kijken’

Deur van OBS Veenpluis symbolisch op slot gedraaid door oud-directeur

ZEVENHUIZEN – OBS Het Veenpluis en CBS De Delta gaan na de zomervakantie verder onder één naam, De Zevenster. Voor de kinderen van Het Veenpluis zal er niet zo veel veranderen, zij blijven op dezelfde locatie naar school gaan. De kinderen van CBS De Delta moeten waarschijnlijk wel een beetje wennen.

Om te vieren dat de twee scholen samengaan op de locatie van Het Veenpluis, werd de school symbolisch afgesloten.Een stralende dag, een afgeladen schoolplein en, voor de kinderen waarschijnlijk het hoogtepunt van het gebeuren, een ijscokar. Dat was het decor van het sluiten van OBS het Veenpluis, afgelopen woensdag. De festiviteiten begonnen met een door de kinderen ingestudeerd liedje. Na het liedje volgde er een toespraak van de laatste directeur, Lars Ravenhorst. Hij vertelde over de betrokken ouders en de kinderen van de school. ‘De kinderen maken de school. Ze zijn onze toekomst. En als ik naar deze kinderen kijk, dan zit het met onze toekomst wel goed.’

Voor het op slot draaien van de school, waarvoor een enorme sleutel was gemaakt, was Roelof Tijben uitgenodigd. Tijben was schoolhoofd vanaf het begin, 1984. Hij vindt het samengaan van de scholen een goed idee. ‘Je moet bedenken dat kinderen naar hetzelfde consultatiebureau gaan, naar de zelfde kinderopvang, met elkaar op straat spelen en dan naar verschillende basisscholen gaan. Dat vind ik raar. We moeten niet ergens in blijven hangen, maar naar de toekomst kijken. Dit blijft natuurlijk altijd mijn school. Maar ik ben ervoor om één onderwijshart in het dorp te hebben.’

Dat de sleutel niet echt was, werd al snel opgemerkt door één van de kinderen. ‘Die sleutel is hartstikke nep!’

Met de sluiting was het nog niet afgelopen, op donderdag werd er geoefend voor een circusvoorstelling in het MFC, die later voor de ouders werd opgevoerd. Aan de repetitie ging eerst nog een circusvoorstelling vooraf. Juf Sandra van Maanen vertelt: ‘Dat was een groot succes. Allereerst kregen de kinderen een korte voorstelling te zien, daarna gingen ze oefenen om een eigen act op te kunnen voeren. Tussendoor patat eten en naar huis, waarna om 17.00 de voorstelling van de kinderen was. De acts werden aan elkaar gepraat door een echte spreekstalmeester. Bij acts moet je denken aan een piramide, clowns, balanceren, dat soort dingen. Alle zitplaatsen zaten vol, er waren zo’n 370 mensen en dan reken ik de kinderen nog niet mee. Na afloop hadden we nog een DJ voor een afterparty. Het was een geweldige afsluiter!’