‘We proberen alles, maar hoe realistisch is dat?’

Water staat zwemvereniging tot aan de lippen

TOLBERT/LEEK – Het voorbestaan van zwemvereniging De Warmwaterzwemmers hangt aan een zijden draadje. De vereniging is naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen, maar lijkt deze maar niet te kunnen vinden. Doordat de leden in water van gemiddeld 34 graden zwemt en het huidige onderkomen (het zwembad van De Zijlen) gaat sluiten, dreigt de vereniging opgeheven te worden. Voorzitter Christien Wagenaar en penningmeester Henk Span zijn twee van de bestuursleden die een uiterste poging doen om een nieuw onderkomen te vinden. Het liefst nog vóór 1 juli.

De Warmwaterzwemmers vormden in 1999 een nieuwe vereniging. Van origine werd het vanuit het Groene Kruis georganiseerd, maar waar zij stopten ging de vereniging door. De zwemmers van de vereniging hebben namelijk baat bij het warme water, zo ook penningmeester Span. Zijn naam staat nog vermeld op de oprichtingsakte. ‘Ik ben reumapatiënt’, zegt hij. ‘Ieder lid van onze vereniging is doorverwezen door een huisarts of een fysiotherapeut. Het is geen zwemvereniging waar je zonder medische reden bij kunt.’ In totaal kent de vereniging 105 leden. Verdeeld over acht groepen maken zij al 21 jaar gebruik van het warmwaterbad van De Zijlen in Tolbert, alwaar ze in de avonduren bewegen in het water.

‘Onze vereniging voorziet in een behoefte’, zegt voorzitter Wagenaar. ‘Onze leden bestaan uit mensen met lichamelijke klachten, de meesten daarvan zijn zestig plus. De temperatuur van het bad en de toegankelijkheid, maakt het bad van De Zijlen ideaal. Het ontspant de spieren en de beweging die de mensen krijgen, is goed voor hun welzijn. De gymoefeningen worden onder toeziend oog van een begeleider uitgevoerd, waarbij alle spieren aan bod komen. Voor de gezondheid alleen al is het warmwaterbad een uitkomst. Dat we nu twee maanden stilstaan, merken we echt.’ Span vult aan: ‘Het is ook een sociaal gebeuren. Je ziet dat men onderling in de groepen veel contact heeft, ook buiten het zwemmen om.’

Op 13 mei van dit jaar kreeg de vereniging echter te verstaan dat het zwembad haar deuren zou sluiten. ‘We wisten al langer dat dit eraan zat te komen’, zegt Wagenaar. ‘Er verrijst een nieuw multifunctioneel centrum voor De Zijlen en daarbij is een nieuw warmwaterbad te duur. Een begrijpelijke beslissing, al is het voor ons en voor de cliënten van De Zijlen natuurlijk erg jammer.’

De sluiting op 1 juli komt eerder dan verwacht en dus zit er haast achter de zoektocht voor een nieuw bad. ‘Daarbij is het maar zeer de vraag of onze leden ook in een “gewoon” bad willen’, zegt Span. ‘Voor veel leden is de temperatuur van zo’n bad te laag. Bovendien is men gewend in Tolbert te zwemmen. Een verplaatsing naar een ander dorp, zou voor sommigen misschien een te grote onderneming worden.’

Toch is het juist voor de 105 leden van de Warmwaterzwemmers van belang om in beweging te blijven. ‘Dit is juist een groep die bezig moet blijven’, zegt Wagenaar. De vereniging kende relatief weinig verloop. ‘Nieuwe leden kregen we op medisch advies, maar we kregen bijvoorbeeld ook mensen van SportUniek. Dat zijn mensen met een beperking, die ook baat hebben bij het warme water. We voorzien kortom in een grote behoefte.’

Het bestuur van de Warmwaterzwemmers gaat binnenkort nog om tafel met de gemeente Westerkwartier. ‘We hopen dat zij nog iets voor ons kunnen betekenen’, zegt Span. Of die hoop ijdel is, moet blijken. ‘Ik heb de jaarvergadering al twee keer geopend met de woorden: “we zwemmen nog”. De volgende vergadering zal moeten uitwijzen wat de toekomst van de vereniging is. Die beslissing maken wij niet als bestuur, dat is aan alle leden’, zegt Wagenaar.

De leden, die hoofdzakelijk uit de nabije regio van Leek en Tolbert komen, zullen dus over de toekomst van de vereniging beslissen. ‘Daarbij is de grote vraag of ze bereid zijn naar een andere locatie te gaan’, zegt Wagenaar. ‘Voor sommige leden is die stap heel groot.’

Tot die tijd blijft het bestuur kijken naar mogelijke oplossingen. ‘We willen het proberen voor onze leden, maar ik vraag me af of het realistisch is om een oplossing te vinden’, zegt Wagenaar. ‘Voor onze leden proberen we alles. Eerst maar eens zien wat de gemeente Westerkwartier eventueel nog voor ons kan betekenen.’

Tot slot benadrukt Wagenaar dat de samenwerking met De Zijlen altijd uitstekend is geweest. ‘Dat het bad nu sluit, doet hier niets aan af. We kregen altijd alle medewerking van De Zijlen. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor.’