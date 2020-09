Huisartsenpraktijk Steenhuisen en Van Mastrigt opent fraai verbouwde praktijk

De huisartsenpraktijk van Edith Steenhuisen en Joris van Mastrigt is verbouwd. En hoe. Alsof je een gezellige huiskamer binnenstapt aan de Westerbaan achter de Jumbo. In de praktijk die bijna een keer zo groot geworden is, zijn ook fysiotherapeuten, psychologen en een diëtist gevestigd. En dat is handig, want zo zijn de lijntjes kort en kan er gemakkelijk doorverwezen worden, zegt huisarts Edith Steenhuisen. “We willen de dorpsdokter van Roden zijn. Hier is altijd ruimte voor een praatje.”

Aan de wand schitterende beelden van oud-Roden. Van het Groene Kruisgebouw, dat destijds op de plek stond van de huisartsenpraktijk, handjeklap op de Rodermarkt, de voormalige huishoudschool. De foto’s leveren leuke gesprekken op, vertelt Edith. “Dat is wat we voor ogen hadden, een toegankelijke, gezellige praktijk met een lage drempel.”

Edith Steenhuisen werkt al 21 jaar als huisarts in Roden, waarvan de laatste 14 jaar in haar huidige praktijk die ze met samen met Yteke de Jong bestierde. Joris van Mastrigt is 2 jaar geleden toegetreden tot het maatschap, daarvoor was hij 3 jaar waarnemer in de huisartsenpraktijk en verschillende andere praktijken. Joris: “Het bijzondere is dat wij beide door oud-huisarts Henk Mantingh zijn opgeleid.”

Psychologen

Lisette de Vries en Denise Stelling runnen samen praktijk Reflectief, een psychologenpraktijk die gespecialiseerd is in EMDR en cognitieve gedragstherapie. “We helpen onder andere mensen met trauma gerelateerde problematiek en angstklachten. “Bij traumagerelateerde problematiek kun je denken aan mensen die last hebben van stemmingsproblemen, angstklachten, lichamelijke klachten of een negatief zelfbeeld als gevolg van nare ervaringen die ze hebben meegemaakt in hun leven.” Bij nare ervaringen kun je onder andere denken aan dat je het slachtoffer bent geweest van pesterijen, een ongeluk, geweld, een ernstige ziekte of de dood van een dierbare”, legt Lisette uit. EMDR kan goed helpen om dit soort klachten op te lossen. EMDR kan ook ingezet worden bij de behandeling van diverse angstproblemen.” Ook op het gebied van cognitieve gedragstherapie zijn Lisette en Denise ervaren. “Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van niet helpende gedachten. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode bij burn-out, chronische lichamelijke klachten, dwangklachten, ticstoornissen, angst- en stemmingsklachten. Tenslotte kunnen mensen bij Reflectief terecht voor mindfulness. Je kunt het woord `mindfulness` vertalen met `opmerkzaamheid` of `aandachtigheid`. Het resultaat van een mindfulnesstraining kan zijn: minder stress, meer focus en meer plezier in het dagelijks leven.

Voor een bezoek aan Reflectief is geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Wel is een verwijsbrief nodig om de consulten vergoed te krijgen. Meer informatie is te vinden op www.praktijkreflectief.nl.

Fysiotherapie

Ook voor fysiotherapie zijn mensen aan het juiste adres aan de Westerbaan. Fysiotherapie Oldenoert behandelt met vijf ervaren fysiotherapeuten die ieder over een eigen specialisme beschikken, alle voorkomende klachten. Anke Kant is bekkenfysiotherapeut, Ronald Sloots en Jarco Westerhof zijn manueel therapeut. Floor van Loenen is kinderfysiotherapeut en Lisa Rooks is gespecialiseerd in geriatriefysiotherapie. Zij bezoekt ouderen aan huis om in hun eigen omgeving oefeningen te doen. “Omdat we alle disciplines in huis hebben kunnen we mensen van jong tot oud helpen. Van baby’s met voorkeurshoudingen tot ouderen of mensen die minder mobiel zijn. We hebben veel overleg: welke klacht past het beste bij welke fysiotherapeut? Wij staan voor een persoonlijke en actieve behandeling, dat laatste natuurlijk binnen de mogelijkheden van de cliënt. We proberen klachten zo snel mogelijk op te lossen met wetenschappelijk onderbouwde interventies.” Fysiotherapie Oldenoert is een pluspraktijk. Dit betekent dat Fysiotherapie Oldenoert aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Een afspraak met Fysiotherapie Oldenoert is zo gemaakt, verwijzing is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.oldenoert.nl. Telefoon: 0594-518444, e-mail: info@oldenoert.nl.

Diëtist

De diëtist maakt het zorgplaatje van de huisartsenpraktijk compleet. AVS Diëtisten is van Linda Swart en bestaat uit meerdere spreekuurlocaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Leonie Lubbinge draait de spreekuren in Roden, zij is tevens sportdiëtist. Leonie: “We kunnen op veel vlakken helpen. Van ketenzorg (mensen met onder andere diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, maag/darmklachten) tot reguliere zorg als maag-/darmklachten, overgewicht, ondergewicht, oncologie etc. Ketenzorg wordt volledig vergoed. Het werkt goed dat we hier met meerdere disciplines onder een dak zitten. Ik heb nu al veel doorverwijzingen. Onder andere cliënten met een te hoog cholesterol en voeding gerelateerde problemen, daarbij kunnen we goed helpen om bijvoorbeeld medicijngebruik te voorkomen. Ook draaien we een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die volledig wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Een tweejarig traject waarin we in samenwerking met de fysiotherapeut ook naar andere leefstijlfactoren kijken. We trekken het breder: of iemand veel stress heeft bijvoorbeeld. Uiteindelijk proberen we gedragsverandering aan te leren.” Behandelingen vanuit de basisverzekering worden voor 3 uur per kalenderjaar vergoed, voor deze vergoeding geldt een eigen risico. Indien je een aanvullende verzekering hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar heb je mogelijk recht op meer uren dieetadvisering. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Leonie is iedere donderdag aanwezig. Een verwijsbriefje is niet altijd nodig. Meer informatie is te vinden op avs-dietisten.nl/sportdietist-roden. Telefoon: 06-24945905, e-mail: leonie@avs-sportdietisten.nl. www.avs-dietisten.nl.

Huisartsenpraktijk Steenhuisen en Van Mastrigt is te bereiken op: 050 501 9133. Website: huisartsroden.nl.