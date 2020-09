‘We willen meerdere dagen open kunnen zijn’

Bij de Buren nu officieel verder

VEENHUIZEN – Het was afgelopen woensdag een feestelijke dag bij Bij de Buren in Veenhuizen. Er was taart, er waren bloemen, gasten, muziek, hapjes en ook notaris Bert Rijks van notariskantoor VelemaRijks uit Roden was present. Hij kwam met een opdracht en wel om officieel de statuten te onderteken voor de nieuwe stichting Bij de Buren Veenhuizen.

Initiatiefneemsters Saskia Schotman en Grietje Vording waren er maar wat blij mee. ‘Hier hebben we drie jaar lang naar toegewerkt. Met behulp van vele vrijwilligers, betrokkenheid van het dorp, inzet van Welzijn in Noordenveld, medewerking vanuit de politiek, de gemeente, Rabobank en vele anderen hebben gemaakt dat wij hier in de voormalige basisschool nu een vorm van dagbesteding kunnen aanbieden voor inwoners uit Veenhuizen en omgeving. Elke woensdag komen hier mensen samen om elkaar te ontmoeten, even weg uit de dagelijkse beslommeringen, voor een praatje, een spel, tegen eenzaamheid, voor een activiteit of gewoon om er even uit te zijn. Er komt inmiddels een vaste groep mensen en daar zijn we erg blij mee,’ zegt Grietje Vording.

Bij de Buren zetelt nu in de achterste ruimte van de voormalige basisschool aan de Kerklaan. Voor de komende periode wordt de lat hoger gelegd. ‘We gaan voor de gehele basisschool als ruimte voor activiteiten, cursussen, dagopvang, een winkeltje, hulpmiddelen uitleen, een huiskamer, samen zijn, samen eten, een ontmoetingsplek voor inwoners. Wij zijn een stel vasthoudende dames en we hebben voor ogen dat dit project slaagt. We zijn nog lang niet klaar. Het is een groeimodel, we willen meerdere dagen per week open zijn, zo ambitieus zijn we wel,’ laten beiden gedreven horen.

De ondertekening van de statuten werd door het gehele nieuwe bestuur bijgewoond. Op de foto van links naar rechts notaris Bert Rijks, initiatiefneemster Saskia Schotman, bestuurslid Ruurd van der Weide, initiatiefneemster Grietje Vording, bestuurslid Ans Greving en voorzitster van het bestuur Thea Dannenburg. Politieke belangstelling was er ook. Zo spraken Geralda de Haan en Joke Korsaan van de ChristenUnie lovende woorden over het project en gaven symbolisch een lintje aan Grietje Vording en Saskia Schotman. Ook de gemeente was aanwezig in de persoon van Noordenveldwerkster Antoinet van Zonneveld en ook Welzijn in Noordenveld medewerker Bob Hulshof was bij de ondertekening. Notaris Bert Rijks benadrukte de doelstellingen van Bij de Buren. ‘Men wil een huiskamer zijn voor mensen uit Veenhuizen en omgeving. Hen een ontmoetingsplek bieden, een uitdaging zijn voor verder stappen in het leven, laagdrempelig met nadruk op sociale acties en het stellen van persoonlijke doelen. Ik wens jullie in ieder geval daar veel succes bij,’ liet hij weten.

Wie meer wil weten over Bij de Buren kan gewoon elke woensdag even langskomen. Dit van 10.00 tot 16.00 uur. Ook het bezoeken van 1 dagdeel behoord tot de mogelijkheden. Tussen de middag er soep met een broodje. Even bellen met 06 51063821 of contact opnemen met WiN kan ook.