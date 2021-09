‘We zijn allemaal weer toe aan een leuk verzetje’

Roder horeca is voorbereid op een lekker gevuld terras

Dat Rodermarkt er anders uit zal zien dan twee jaar geleden, staat vast. Maar dát er iets gaat gebeuren staat net zo vast. Helemaal duidelijk is het nog niet wat er allemaal kan en mag, maar zeker is dat er wel wat goudgele sapjes weggetikt zullen worden tijdens de Rodermarktweek. De anderhalve meter is eraf, en dat maakt het een stuk gemakkelijker. Puntje is wel de gezondheidspas waarvan de controle erop bij de horeca geparkeerd wordt. Daar is niet iedereen even gelukkig mee. Maar soit, het feestgebeuren speelt zich toch voornamelijk buiten af. En het lijkt erop dat ‘de pas op terras’ niet hoeft. Maar ook hierin: honderd procent zekerheid is er (nog) niet. Laten we het over leuke dingen hebben. Want daar zijn we allemaal wel aan toe toch? De Roder horeca in ieder geval wel.

Bij Hotel Onder de Linden hangt de vlag er prima bij, roept Anton Hamstra joviaal. De Ronermaark wordt bij ODL in ieder geval afgetrapt met de ouderwetse beugelavond. Hamstra verwacht dat er wel de nodige kratjes doorheen zullen gaan. Al eerder had hij zich een keer verrekend. Binnen no time waren er vijfentwintig kratten beugels doorheen. Dat gaat hem nu niet weer gebeuren. Het terras staat, de doeken voor de (open) tenten zijn binnen, de heaters staan ook, dus helemaal niets dat een gezellige beugelavond in de weg staat, aldus de horecabaas. ‘Alles speelt zich buiten af. Binnen gaan we sowieso niks doen. Hoe dat er precies uit gaat zien, valt nu nog niet te zeggen. Mag het buiten langer doorgaan dan twaalf uur, dan kan het zijn dat we een carrousel neerzetten. En statafels op het terras. Hier valt nog niet op te plannen. We anticiperen op de ontwikkelingen’, lacht Hamstra die goed voorbereid is op een gezellige Rodermarktweek. En voor wat betreft de corona-check-app, daar is de ondernemer duidelijk over. ‘Mensen mochten de hele zomer hier op het terras zitten. Zonder QR-code. Waarom dan nu ineens wel? Wij gaan er niet in mee.’

Bart de Vries van het Wapen van Drenthe breidt zijn terras uit. Hij pakt de stoep voor de zaak erbij en hij heeft nog wat mogelijkheden richting De Fiets. En daar blijft het (voorlopig) bij. ‘Ik kan er een spannend verhaal van maken, maar meer mogen we op dit moment niet.’ Daarmee doelt Bart onder andere op livemuziek. En mochten de spelregels onverhoopt toch veranderd worden, dan heeft hij nog wel wat artiesten in zijn adresboekje staan die ongetwijfeld de keel wel even willen smeren voor feestminnend Roden. ‘Ik verwacht dat bij veel mensen de Rodermarktroutine er wel in blijft zitten. Maar nogmaals: er is nog steeds overleg met de gemeente. We proberen in te spelen op eventuele ontwikkelingen als dat mogelijk is, maar de vraagt blijft óf er iets te regelen valt.’

Bij Mo’s Café is Rik Scheepstra druk in de weer met van alles en nog wat. Het terras gaat zo open en de zon schijnt. Dat betekent meestal een hoop drukte in de comfortabele rode loungebanken voor het café. Rik verwacht zeker wat van de Rodermarktfeestweek. ‘Mensen hebben ervoor gespaard. Het mag dan kleiner zijn, maar Rodenaren blijven Rodermarkt vieren, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat er toch behoorlijk wat mensen vrij gepland hebben. En ik snap het ook wel. We zijn allemaal weer toe aan een leuk verzetje.’ Op het terras van Mo’s Café is het onder alle omstandigheden goed toeven. De glazen wanden rond het terras zorgen ervoor dat de haren je niet van je hoofd waaien en de grote parasols dat je Rodermarktcoupe niet verregent. Aanvankelijk wist Monique volkszanger Jannes te strikken voor een optreden voor haar deur, dat heeft ze helaas moeten annuleren omdat de gemeente geen toestemming gaf. ‘We doen sowieso iets en schakelen zodra er meer mag’, belooft Rik.

In de wandelgangen doen ondertussen de wildste geruchten de ronde. De fameuze Roder paardenmarkt zou doorgaan. Een pamflet met foto’s van paarden en hun handelaren bereikte ook de Krant. ‘Roder Paardenmarkt, 28-09-2021, 06:00 -14:00 uur’, staat erop. Hoogtijd voor een bezoekje aan Albert Ananias, de man die vorig jaar ook de paardenmarkt organiseerde. In een rijtje voor zijn kroeg stonden een stuk of wat hobbelpaarden op stro aan een touw. Albert is wel in voor een geintje. Al heeft hij dit jaar de paardenmarkt niet georganiseerd. Wie het wel is weet hij niet en als hij zou weten wie het is, zegt hij het niet. Albert zit aan de stamtafel wanneer we de huiskamerkroeg binnen vallen. ‘Die paardenmarkt gaat door. Het reizen met paarden is niet verboden en dus is er geen probleem. Als ze slim zijn, zetten ze de straten af, zegt Albert die de flyers al de eerste zaterdag van september in handen had. ‘Ze zijn overal verspreid, ook bij mij in de kroeg. Ze lagen ineens op de stamtafel. Ik hoorde dat er meer dan duizend zijn rondgebracht. Tot aan Leeuwarden aan toe.’ Ananias heeft de tent gewoon los tijdens de hele feestweek. ‘Wat denk je? Rodermarkt is mijn leven. Daar geniet ik van. Zie je al die schilderijen? Allemaal nageschilderd foto’s van de paardenmarkten hier voor de deur. Die paardenmarkt hoort hier.’ Ananias is ook van plan de patatkar te regelen. Een slaapplek voor de uitbaters heeft hij wel: in een van de appartementen achter zijn kroeg. Ook dat moet lukken denkt hij. Extra personeel heeft Ananias overigens niet ingezet. Hij tapt het bier zelf en als het te druk wordt, zet –ie een vaste stamgast achter de bar. ‘Lucas Holman doet het vaak, op klompen. Mooi toch?’ Controleren op een gezondheidspas is de kroeghouder niet van plan. ‘Dat is geen taak voor een kastelein. Bovendien leven we in 2021, niet in 1940.’