‘We zijn echt ‘old school’: geen schermtijd maar op ontdekkingstocht naar buiten’

Christelijke Kinderopvang BuitenGewoon

NIEUW-RODEN – Een mooiere plek voor een kinderopvang kun je bijna niet verzinnen. Het kerkje van Nieuw-Roden is sinds maart van dit jaar het domein van Christelijke Kinderopvang BuitenGewoon. Elk kind is van harte welkom, ongeacht religie. “We hanteren hetzelfde principe als de christelijke basisscholen waar ook iedereen welkom is. Wel hanteren we een ander beleid”, vertelt Imma Dijksterhuis die de opvang gestart is om haar droom te verwezenlijken. “Ik houd van kinderen, hier word ik echt gelukkig van.”

Imma Dijksterhuis heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang. Ze werkte voor verschillende organisaties in binnen- en buitenland. Zo ging ze al eens in Suriname aan de slag als vrijwilliger in een kinderopvang. “Omdat ik bij meerdere ‘keukens’ binnen heb kunnen kijken, kon ik mijn eigen idee over kinderopvang ontwikkelen.”

Christelijke visie

Imma wilde een opvang met een christelijke visie. “Dat was er in deze omgeving nog niet”, zegt Imma die op 14 maart de feestelijke opening van haar opvang vierde. “We dragen onze visie uit door christelijke feesten te vieren en door voor te lezen uit de peuterbijbel en te bidden voor het eten. Daarnaast lezen we uit boekjes van Nijntje en andere kinderboeken. We maken bewuste keuzes: zo vieren we bijvoorbeeld geen Halloween feest. Maar wel kinderfeesten als Sint Maarten en Sinterklaas.

Ook is er bij BuitenGewoon veel aandacht voor normen en waarden. “We hebben respect voor elkaar en de natuur. Ze mogen het natuurlijk zelf allemaal wel ontdekken. Als een kind zegt ‘ik wil’, vragen we of hij dat misschien ook anders kan vragen. Je kunt immers niet alles willen. En als kinderen ruzie hebben springen we er niet meteen tussen, we vragen hoe ze het anders kunnen oplossen.” Ook hoog in het vaandel staan de drie R’s. “Rust, reinheid en regelmaat gaan ermee door. Schermtijd hebben we hier niet. Geen computers, tv of iPad op de groep. Wat dat betreft zijn we echt ‘old school’. Lekker op ontdekkingstocht naar buiten, naar de hertjes of we gaan gezellig samen knutselen.”

Ruimte

Buitengewoon is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het goede nieuws: er is nog ruimte. “De kinderen zitten met elkaar op één groep. Het voordeel is dat je zo een gezinssituatie nabootst. Kinderen leren rekening te houden met elkaar.” BuitenGewoon is vijf dagen per week geopend: van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7 uur ‘s ochtends of tot 19:00 uur ’s avonds. Christelijke Kinderopvang BuitenGewoon, Terheylsterweg 1 Nieuw –Roden. Telefoon: 050-785 06 30. Mail: info@ckobuitengewoon.nl