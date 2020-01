‘We zijn een chaotisch clubje, ‘het komt altijd wel weer goed’ was en is onze lijfspreuk’

108 jaar Toneelvereniging Woldbloem Roderwolde

RODERWOLDE – Zo zijn ze er niet veel meer; verenigingen met een historie van 108 jaar. Toneelvereniging De Woldbloem uit Roderwolde kan deze tientallen jaren lange geschiedenis op haar naam schrijven. Maar hoe lang deze nog voortduurt, dát is de grote vraag. Aan publiek geen gebrek, maar de club heeft dringende behoefte aan mannelijke spelers, wat extra handen en schouders in het bestuur én een regisseuse, vertelt (nu nog) voorzitter Afie ter Steege.

In 1911 werd de Rowolmer toneelclub opgericht. De statuten van de oprichting werden per toeval gevonden in een doos met oude toneelboekjes, die in het bezit was van de toenmalige voorzitter, ene heer M. van der Heide. De stukken werden destijds opgevoerd in Café Het rode Hert in Roderwolde. Een vast toneel was er niet, dat werd op een vrije middag in elkaar geklust door de mannelijke leden van de vereniging. Het eerste jubileum werd gevierd in 1936, toen de toneelvereniging 25 jaar bestond. Maar liefst vier stukken werden er opgevoerd voor een bomvolle zaal. Zelf zit Afie ter Steege al 22 jaar bij de Woldbloem, eerst alleen als speler, vanaf 2002 als bestuurslid. Nu nog is ze de vrouw met de hamer, na dit seizoen stopt ze als voorzitter. “Zó moeilijk om te zeggen: ‘ik stop’. Je wilt niet dat een vereniging met zo’n rijke historie teloor gaat. Maar bestuurlijk is het lastig. Mensen hebben het druk met andere dingen”, zegt Afie die voor het komende stuk ook de rol van regisseur op zich neemt. Want ook die was er niet voor ‘Van wie is die string’ dat in februari gespeeld wordt. “Ik hoop dat we die vinden. Net als mannelijke spelers en jeugdleden, die zouden ook heel erg welkom zijn. Na het jubileum in 2011 hadden we 8 jeugdspelers, op het hoogtepunt waren dat er 21. Nu hebben we er 0. Nul! Jammer. Toneelspelen is zó leuk. In de rol van iemand anders kruipen, de humor, de reacties van het publiek, je komt in zo’n flow. En de gezelligheid onderling is leuk. Na de Rodermarkt beginnen we met repeteren voor het opvoeringen in januari en februari.”

Nog een gegeven dat ledenwerving wat lastig maakt is het Openluchtspel in Roderwolde, weet Afie. Veel van onze spelers doen daar namelijk ook aan mee. “Het Openluchtspel is ontstaan vanuit de toneelvereniging. Voor het vijftigjarig jubileum is besloten een voorstelling in de buitenlucht te spelen. Dat was zó’n succes, dat in 1962 besloten is om hier een aparte stichting van te maken.” De absolute hoogte punten waren de jaren tussen 2006 en 2011, weet Afie. “Dat waren de jaren dat Peter Oosterhof en Lammert Keizer zelf de stukken schreven. Hilarisch was dat. Het ging alle kanten op. We hadden zelfs een ledenstop. Je moest gevraagd worden om bij het toneel te komen. Ik ben ook gevraagd. We zijn een chaotisch clubje. Dat is altijd zo geweest. Geen regelmaat. ‘Het komt altijd wel weer goed’ was en is onze lijfspreuk. Het is wel eens zo geweest dat we in december het derde bedrijf nog niet klaar hadden terwijl de uitvoering in januari was. Maar het kwam inderdaad altijd goed. Ik hoop echt dat mensen, wanneer ze dit lezen zich aan melden om te spelen. Soms hoor je weleens dat ze denken dat we een ‘kliekje’ zijn. Toneel gaat veel over van familie op familie, spelen de ouders, gaan de kinderen vaak ook. Maar een kliekje zijn we niet. Iedereen is van harte welkom. Ik kan je zeggen: het is reuze gezellig! En voor de potentiele nieuwe voorzitter: als we 5 keer per jaar vergaderen is het veel. En we werken met toneelboekjes. Zelf een stuk schrijven is er niet meer bij, ook dat scheelt tijd. We spelen in het MFA de Doefkamp. Een prachtige locatie midden in het dorp met veel mogelijkheden.”