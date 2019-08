“We zijn een vriendenteam, maar willen wél wat presteren”

Voetbalvereniging Nieuw-Roden introduceert eerste zaterdagteam





NIEUW-RODEN – Tot voor kort was het nog onbekend bij vv Nieuw-Roden, maar daar is inmiddels verandering in gekomen: het zaterdagvoetbal. Vanaf komend seizoen heeft de voetbalvereniging uit Nieuw-Roden een team op de zaterdag. Een vriendenteam wel te verstaan. Een groep jongens, van in totaal negentien man, komt komend voetbaljaar uit in de 5e klasse. “Ons doel is om kampioen te worden”, zegt Hayo Poutsma, één van de spelers. “We willen wel wat presteren, ondanks dat gezelligheid ook heel belangrijk is. We gaan zien wat dit seizoen ons brengt.”



De vriendengroep is op een bijzondere manier terechtgekomen bij vv Nieuw-Roden. Een groot deel van de jongens voetbalde namelijk niet meer, maar toch pakken ze dit komend seizoen weer op. “Het begon zo’n jaar geleden”, vertelt Hayo. “Ik heb altijd gevoetbald, maar daar ben ik vorig seizoen mee gestopt. Zo nu en dan voetbalde ik nog wel met een groepje jongens op straat in Leek, maar dat was het dan ook. Op een gegeven moment lag ik ’s avonds in bed en dacht ik: ‘eigenlijk wil ik best weer voetballen’. Ik had het er met mijn vrienden over en zij waren gelijk enthousiast”. Onder hen was onder andere Henno Beijert. De 22-jarige voetballer uit Haulerwijk zat nog op voetbal, maar wilde wat anders. “Eerst hadden we een stuk of zes jongens bij elkaar, later negen en uiteindelijk zaten we al op vijftien man. We zijn toen bij verschillende clubs in de regio gaan rondvragen waar het mogelijk was om op de zaterdag een elftal te starten. Voetbalvereniging Nieuw-Roden was gelijk enthousiast en stond open voor een nieuw elftal. Vandaar dat we hier zo zijn terechtgekomen.”



Maar met alleen het aanmelden van het team waren de jongens er nog niet. Er moest een hoop geregeld worden. In wat voor tenues moet er gespeeld worden en wie gaat de groep trainen? “Vanaf april ongeveer zijn we bezig geweest met verscheidene dingen te regelen”, laat Henno weten. “Zo zijn we achter sponsoren aangegaan die onze shirtjes, tenues en trainingspakken wilden sponsoren. Ook hebben we in de naam van Johan Middel een trainer gevonden”. De sponsoren van het voetbalteam staan allen vermeld op de voetbaltenues van het team. Ze worden de Club van 50 genoemd. “Het is wel grappig om te vertellen dat ze in het Chinees staan afgebeeld op ons shirt”, vertelt speler Roëll Elders. “Met Chinese letters staat er: ‘Club van 50’. Althans, we hopen dat dit de juiste vertaling is. Voor het vertalen hebben we namelijk Google Translate geraadpleegd. Het zag er wel cool uit en daarnaast is het ook een echte eyecatcher. Vandaar dat we hiervoor hebben gekozen”. Naast de Club van 50 is het de jongens gelukt om nog een 51e sponsor te vinden, in de naam van Q-loods, die op de mouw vermeld staat.



Terug naar het voetbalgebeuren. De jongens mogen het dit jaar gaan proberen in de 5e klasse en heeft als doelstelling kampioen worden. “Dat moet er wel in zitten denk ik”, laat Hayo weten. “In eider geval promotie. We willen graag zo hoog mogelijk spelen. Zoals ik al aangaf zijn we een vriendenteam, maar we willen écht presteren. Buiten het veld drinken we gezellig een biertje met elkaar, maar binnen de lijnen mag het zeker bikkelhard zijn. De beste jongens spelen gewoon.” Het zaterdagteam van Nieuw-Roden traint dit seizoen één keer per week en speelt haar wedstrijden dus op zaterdag. “We hebben, in verband met studie en werk maar weinig tijd om veel op het veld te staan”, legt Henno uit. “Vandaar dat we maar één keer per week trainen. Daarnaast hebben we afgesproken dat motivatie boven trainingsuren staat. We willen graag mooi voetbal spelen en we gaan zien of dat dit seizoen gaat lukken met dit elftal.”



Als het over het lange termijndoel van het team gaat, is er de nodige onenigheid. “Mijn doel is eigenlijk wel om derde klasse te spelen”, zegt Henno. Maar terwijl hij bezig is met zijn verhaal, wordt hij onderbroken door Roëll en Hayo. “Dat is wel zwaar hoor”, roepen de jongens. “Ook met studie en werk. We weten niet hoe alles gaat lopen. Wellicht stoppen er volgend jaar wel weer een aantal jongens”. Duidelijk is echter wel dat het team gemotiveerd is om een goed seizoen te draaien. De eerste wedstrijd voor het zaterdagteam van vv Nieuw-Roden is op zaterdag 24 augustus om 14.30 uur, als de ploeg het thuis opneemt tegen vv Haulerwijk. “Dat is een oefenwedstrijd”, laat Henno weten. “De eerste bekerwedstrijd is op zaterdag 7 september, wanneer we uitspelen tegen ONR. Dat is ook gelijk een test, aangezien ONR een aantal klassen hoger speelt dan wij. We hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!”