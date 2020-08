Bezoekers vanaf 1 augustus van harte welkom in het Scheepstra Kabinet

RODEN – Alie Folkerts is opgelucht. De ‘moeder’ van het Scheepstra Kabinet heeft groen licht gekregen: vanaf 1 augustus mogen de deuren van het kabinet dat de historie van Hindericus Scheepstra en de leesontwikkeling door de jaren heen herbergt eindelijk open. Ook kunnen belangstellenden weer met de juffen op pad. En dat is nog niet alles. Alie Folkerts praat de Krant bij over de ontwikkelingen en de periode van bezinning.

Op 3 april van dit jaar zou Het Scheepstra Kabinet in Roden een nieuwe expositie over techniek in de leesboekjes openen. Dat liep anders. Corona haalde daar een vette streep door. “We zijn dit seizoen nog helemaal niet open geweest. Nog niet eerder heb ik zo’n lege agenda gehad. Ineens was het stil, tijd voor bezinning”, begint Alie Folkerts. “We zijn flink met de neus op de feiten gedrukt. Onze vrijwilligers zitten allemaal in de kwetsbare groep, zijn 70 plus. Ze mochten niet als vrijwilliger dienstdoen. En onze jongste vrijwilliger, Marjan Rijks, is onlangs overleden. Dat hakt er flink in. De één krijgt een lintje voor vrijwilligerswerk, de ander overlijdt. Heel eerlijk, ik heb gedacht: zitten mensen nog wel op het Scheepstra Kabinet te wachten? Is Hindericus Scheepstra wel zo belangrijk? We hebben als bestuur -via moderne communicatie middelen- intensief met elkaar gesproken. Dat was goed. Het gaf positieve energie. En we zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat het Scheepstra Kabinet er toe doet. We gaan door! Vanaf zaterdag 1 augustus gaan we weer open. Iedere zaterdag en zondag van 14:00 uur tot 16:30 uur. De geplande nieuwe expositie schuiven we door naar volgend jaar. Het kabinet is nu ingericht met de tentoonstelling ‘leren door lezen’ met Scheepstra, Lighart en Jetses. Zaterdag starten we ook weer met ‘de juffen op Pad’, een wandeling van ongeveer een uur langs historische plekjes rond de Brink onder begeleiding van de juf die verhalen vertelt over de historie, de bewoners en hun huizen. Het is een voorproefje op de Brink-app, die volgend jaar mei zal worden gelanceerd”, vertelt Folkerts die al heel lang een dergelijke app wilde.

“We hadden het er in 2012 al over. Wat zou het mooi zijn dat je via een app op je mobiel naar verhalen kunt luisteren over wat zich vroeger op die plek heeft afgespeeld. Zo’n app was voor ons destijds heel ver weg. Financieel niet haalbaar. Met de Erfgoedkoepel (een samenwerking tussen het Scheepstra Kabinet, Speelgoedmuseum Kinderwereld, Museum Havezate Mensinge, de Catharinakerk en Historische Vereniging Roon, red.) wordt er hard gewerkt aan de ‘Brink app’.” De app die je op je mobiel kunt downloaden voorziet je van alle specifieke informatie over het historische erfgoed en de museumcollecties rondom de Brink. Folkerts verwacht dat de informatieve app in mei volgend jaar gelanceerd gaat worden. Helemaal nieuw is het touchscreenscherm, een soort groot tv-scherm waar tien items over het Scheepstra Kabinet op te vinden zijn, vertelt Folkerts. “Het eerste item gaat over verdieping in het leesonderwijs. Je vindt er de hele ontwikkeling van het leesonderwijs, vanaf 1600 tot het hedendaagse onderwijs. Via pictogrammen kun je (met een koptelefoon op) door de verschillende items scrollen. Ook kunnen mensen de Ot en Sien-wandeling lopen. Ze krijgen een boekje mee dat ze langs plekken leidt waar Hindericus Scheepstra gewoond en vertoefd heeft. Het boekje is in het kabinet verkrijgbaar en bij het touristpoint in het Speelgoedmuseum.”

Steun

De gemeente heeft haar steun voor het Scheepstra Kabinet voor volgend jaar weer toegezegd. “Daar zijn we heel blij mee. Van de provincie hebben we eenmalig 1000 euro gekregen, als vergoeding voor de coronaperiode. En we hebben veel begunstigers, trouwe vrienden van het Scheepstra Kabinet. Gelukkig maar. Want de huur gaat gewoon door. Ook de schoolgroepen misten we door corona. De groepen 3 en 4 van de basisscholen kwamen altijd naar het kabinet voor een rondleiding. Voor ons een leuke bron van inkomsten. We bekijken nu of we volgend jaar twee rondes kunnen inplannen. Daarvoor zijn we in gesprek met OPO Noordenveld en Kunst & Cultuur Assen.” Op zaterdag 1 augustus in het Scheepstra Kabinet weer open voor publiek. Een mooie timing. Want zoals niemand zal zijn ontgaan: Roden bruist. De campings zitten vol en het is goed toeven in het Roder centrum en bij de horecagelegenheden rondom de Brink. En dan is een bezoekje naar het Scheepstra Kabinet of een Ot en Sien-wandeling door het mooie Roden een prachtig uitstapje zo tijdens de vakantie. “Als mensen het kabinet bezoeken, moeten zo ook zéker even in de Treftuin kijken. Die is op z’n allermooist nu.” Wie ook eens met de juffen een rondje Brink wil doen, kan zich daarvoor aanmelden. Dat kan door een belletje naar 06-46791410. Juf gaat op pad op de volgende data: 1, 8, 15, 22, 29 augustus en 5 september. Aanvang 14.00 uur. Verzamelen bij het Scheepstra Kabinet.