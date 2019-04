RODEN – Sommige mensen hebben altijd geluk. Sommige instanties ook trouwens. Neem nu de Kinderboerderij in Roden. Ze hebben de eerste prachtige lentedagen al lang en breed achter de rug, en ook tijdens de officiële opening was het fantastisch toeven aan de Norgerweg. Prachtig weer, veel spelende kinderen en natuurlijk blije dieren. ‘Alles ziet er anders uit, als de zon schijnt’, zong André van Duin ooit. Dat geldt niet in mindere mate voor de Kinderboerderij. ‘We zijn geopend!’, was een overbodig statement.