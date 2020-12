‘We zijn op een hoop vlakken bezig: van zwerfkat tot vogelgriep’

DierenLot blij met cheque

REGIO – Afgelopen week nam Daniella van Gennep namens DierenLot een mooie cheque in ontvangst. Adverteerders van de Krant brachten 750 euro bij elkaar voor het goede doel tijdens de jaarlijkse dierendagactie. Fijn, want de organisatie die asielen, lokale initiatieven en dierenambulances steunt, is hard nodig weet Daniella die als hoofd dierenwelzijn verantwoordelijk is voor public affairs bij DierenLot. ‘Ook voor onze organisatie een raar jaar. De dierenambulances en de –opvang vallen niet onder de cruciale beroepen. Terwijl zorg voor dieren altijd door gaat. Kennelijk waren ze dat even vergeten. Veel vrijwilligers vielen weg. In coronatijd namen veel mensen een huisdier. Asielen konden het aanbod niet aan. Er moest heel wat kunst- en vliegwerk aan te pas komen om alles goed te regelen. Donaties door collectes vielen weg als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft DierenLot een noodfonds opgericht waar asielen een beroep op kunnen doen wanneer ze het anders niet gaan redden’, vertelt Daniella die op dit moment druk is met de vogelgriep. ‘Het wordt steeds erger. Ook in de Onlanden zijn al behoorlijk wat dode vogels gevonden. Vooral watervogels zijn het slachtoffer. Momenteel ben ik aan het lobbyen bij gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar inwoners. Zij moeten bijspringen om de dode dieren veilig op te ruimen. De verwachting is dat het erger wordt. Bovendien kan het virus muteren en overslaan op mensen. Wat dat betreft zijn we op een hoop vlakken bezig: van zwerfkat tot vogelgriep. We zijn ontzettend dankbaar dat we zo’n mooie cheque mogen ontvangen. Het geld wordt zeker goed besteed!’