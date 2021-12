‘We zingen niet alleen, we zijn er ook voor elkaar’

Kwaliteit, betrokkenheid en vooral plezier bij de Paiser Hopsingers

PEIZE – Het koor de Paiser Hopsingers bestaat sinds 2000. Op de allereerste vergadering waren er al 30 mensen aanwezig. Daaraan was meteen al te merken dat het oprichten van een koor in Peize niet eens zo’n gek idee was. Heden ten dage is het koor uitgegroeid tot zo’n 60 leden en worden er rond de 12 optredens per jaar gehouden.



In de gezellige keuken van Theo en Sabina Mensinga zit de sfeer er goed in. Het is meteen te merken waarom het koor in die 20 jaar alleen maar gegroeid is. Sabina vertelt: ‘We letten natuurlijk op de kwaliteit. Iedereen die bij ons komt zingen moet wel even laten horen dat hij of zij kan zingen. Maat daarnaast zijn we een heel sociaal koor. Het is niet alleen zingen, hoewel we dat natuurlijk elke week doen. Maar het is meer. Als er iemand ziek is, dan zijn we er voor elkaar.’

Een voorbeeld wil ze best noemen. ‘We hadden een lid dat ziek werd. Toen zijn we met het hele koor naar haar huis gegaan en hebben we buiten staan zingen.’

Voorzitter Wietse Lap vult aan: ‘Je wordt meteen opgenomen in de groep. De sociale binding is groot. Mensen stoppen over het algemeen alleen omdat het niet meer gaat. We repeteren elke week en ook de derde helft is het heel gezellig.’

Wim Feith, bestuurslid, bassist en soms zanger, regelt de optredens. ‘Eigenlijk gaat dat best makkelijk. Als we ergens hebben opgetreden worden we altijd weer gevraagd. We krijgen steeds het commentaar dat we plezier uitstralen. En natuurlijk ligt de muziek lekker in het gehoor. We hebben inmiddels zelfs fans!’ grinnikt hij.

Het repertoire bestaat uit evergreens en moderne liedjes. ‘We zingen alles wat lekker in het gehoor ligt en wat fijn zingt,’ vertelt Sabina. ‘Mensen zingen vaak ook lekker mee. Hoewel we geen popkoor zijn zingen we toch ook Arbeidsvitamines. Dat is de loop der jaren wel veranderd. We gaan met de tijd mee.’

Er komt een indrukwekkend dik fotoboek op tafel, met foto’s en artikelen vanaf de eerste optredens. Terwijl Sabine erdoorheen bladert, vliegen de herinneringen en anekdotes over de tafel. ‘Kijk, hier heb ik nog haar!’ zegt Wim. Even zijn de bestuursleden terug in de tijd.

Theo Mensinga wijst op een foto. ‘Kijk, dat is onze duivelsviool.’ Hij loopt naar boven en haalt een stok op waar verschillende muziekinstrumenten op vastgemaakt zijn. Boven op de stok prijkt het gezicht van een duivel. ‘Dit is een soort drumstel op een stok. Ik zag het voor het eerst op vakantie in Oostenrijk en wist meteen dat ik er ook eentje wilde. Ik heb deze zelf gemaakt.’ Tegenwoordig gebruikt Theo een Gigpig drumstel.

Hoewel de Paiser Hopsingers een gemengd koor is, is de verdeling niet helemaal fiftyfifty, volgens Wim. ‘Ik zou eerder zeggen 70 procent vrouwen en 30 procent mannen. We zouden wel graag meer mannen in het koor hebben. En helemaal als dat wat jongere mannen zijn.’

‘Dat is in alle koren moeilijk,’ weet Sabine, ‘Het is een algemene kwaal. Gelukkig hebben we in ieder geval niet te klagen over het aantal leden. Zelfs toen we niet konden repeteren door de lockdown, heeft niemand de contributie teruggevraagd. Dat vind ik zo mooi.’

Het koor heeft al mooie jubilea gevierd. In 2005 was er een optreden met Wia Buze, in 2010 met Tony Neef en in 2015 met Imca Marina. In 2022 hopen de leden weer met Tony Neef te zingen.

Kerstconcerten afgelast



De geplande kerstoptredens op 10, 11 en 12 december in Norg, Roden en Peize zijn door de aangescherpte coronamaatregelen helaas afgelast. Tot slot weten de bestuursleden ook nog een leuke anekdote uit hun mouw te schudden. Theo vertelt: ‘Jaren geleden bedachten we dat het geinig zou zijn om alle vrouwelijke leden een roos geven op Valentijnsdag. Die bestelden we bij de bloemist en we lieten ze anoniem bezorgen.’ Ze moeten er nog steeds erg om lachen. ‘Er waren zelfs mannen die jaloers waren. En vrouwen die zich verschrikt afvroegen wie toch die roos gestuurd had.’ Gelach klinkt over de tafel.

Wim Feith: ‘Ooit hadden we een optreden in Oudemirdum in Friesland. Er kwam zelfs iemand in het hotel waar we speelden overnachten, om naar ons optreden te komen kijken. Dat is een echte fan.’

Het is duidelijk dat de Paiser Hopsingers geen saai koor is. Hoewel de repetities niet openbaar zijn, mogen mensen die belangstelling hebben om ook bij het koor te zingen gewoon komen kijken bij een repetitie. Elke maandag repeteert het koor in café Ensing in Peize, over het algemeen van 20.00 tot 22.00.