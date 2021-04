‘We zitten nu op 77, op naar de 100! Of nog beter, op naar de 1000!’

Werkgroep Hullenbosje verzamelt bezwaren tegen rondweg Roden-Zuid

RODEN – De plannen voor Roden-Zuid houden de gemoederen flink bezig. Dat blijkt wel uit de actie van de werkgroep Hullenbos/speelveldje, die bezwaren verzamelt tegen de rondweg. Als het aan het college ligt wordt de Maatlanden doorgetrokken om via de huidige sportvelden van de hockey-, korfbal- en tennisvereniging, het Hullenbosje en het speelveldje aan te sluiten op de Norgerweg. De werkgroep Hullenbos is het daar niet mee eens. ‘Door de rondweg gaat een heel stuk groen in Roden verloren en verdwijnen vogels, eekhoorns en reeën,’ aldus woordvoerder Tjitske Kind.

‘Het is veel logischer om een wijk te maken ten noorden van de N372,’ zegt Bert Wiggers, die net als Kind lid is van de werkgroep. ‘Daar zijn al goede ontsluitingswegen en kunnen mensen heel gemakkelijk naar Groningen of de A7.’ Ook Kind ziet de noodzaak van een rondweg niet. ‘In de ochtend- en avondspits is het het drukst. Dan zie je even wat meer verkeer, maar moet daar nou echt een rondweg voor worden aangelegd?’

Volgens Kind zou het eeuwig zonde zijn als het groen in de wijk verdwijnt. ‘Er wordt heel veel gebruik gemaakt van het Hullenbos en het speelveldje,’ geeft Kind aan. ‘Die mensen komen overal vandaan on hun hond uit te laten, te voetballen of naar de skatebaan te gaan. Er zijn mensen die speciaal van Groningen naar Roden zijn verhuisd vanwege de natuur en nu gaan ze dat weghalen.’ Ook vormt het speelveld een ontmoetingsplaats voor zowel oudere hondeneigenaars als jongeren. ‘Er is speciaal een picknicktafel neergezet, zodat mensen hier met elkaar koffie kunnen drinken en kunnen kletsen terwijl de honden met elkaar spelen,’ zegt Kind. Volgens haar is dit een groot succes en maken ook jongeren volop gebruik van de tafel. Door de aanleg van de rondweg wordt de woonwijk gescheiden van het groen, waardoor mensen de weg moeten oversteken om te kunnen recreëren. ‘Ik denk niet dat ze dat gaan doen,’ merkt Kind op.

Om het Hullenbosje en het speelveldje te redden hangt de werkgroep flyers op de bomen in en rond het gebied. Daarmee informeren ze gebruikers over de plannen en roepen ze mensen op om bezwaar te maken via het e-mailadres stoprondweg@gmail.com wanneer zij het niet eens zijn met de rondweg. ‘Veel mensen die ik sprak bleken niet van de plannen te weten, bijvoorbeeld omdat ze De Krant niet lezen,’ aldus Kind. ‘Daarom heb ik het op mij genomen om met de flyers de mensen te informeren dat het niet alleen om de sportvelden gaat, maar ook om het Hullenbosje en het speelveldje.’

Op weg naar het speelveldje en Hullenbosje wijst Kind een woning aan. ‘Daar wonen mensen die net hun huis hebben gekocht. Zij wisten van niets en zeggen nu dat ze het huis niet hadden gekocht als zij van de plannen hadden geweten.’ In de bomen langs het braakliggende hockeyveld zitten volgens Kind eekhoorns en zij ziet hier regelmatig reeën: ‘Die lopen dan ’s ochtends vroeg via het hockeyveld over het speelveldje naar de korfbalvelden om vervolgens via het Hullenbosje weer verder te gaan. Waar zie je dat nu, midden in het dorp?’ Kind wijst niet alleen op de natuur, maar ook op de sportfaciliteiten. De hockey-, korfbal- en tennisvereniging hebben allemaal recent nieuwe banen aangelegd. ‘Het zou toch zonde zijn als die straks weer allemaal weg moeten?’

Rond het speelveldje hangen nu nog drie flyers. ‘Er hingen meer,’ zegt Kind, ‘Maar de flyers worden iedere keer weggehaald. We hebben geen idee door wie.’ Desondanks heeft Kind binnen anderhalve week al 77 bezwaren binnen. ‘Veel mensen hebben het gevoel dat inwoners niets meer hebben in te brengen,’ zegt Kind. ‘Ze denken dat alle plannen al vastliggen.’ Kind weigert zich daar zomaar bij neer te leggen. ‘Iedereen is van harte welkom om bezwaar te maken,’ geeft zij aan. ‘We zitten nu op 77, op naar de 100! Of nog beter, op naar de 1000!’