‘We zouden in deze tijd allemaal wel wat genuanceerder mogen zijn’

Angelien Coco Martin ontwierp beeld voor Augustinusga

RODEN – Exposities lagen de afgelopen tijd stil. Voor kunstenaars in de regio brak een tijd van rust aan, die velen aangrepen om nieuwe technieken uit te proberen of gewoon tot rust te komen. Angelien Coco Martin uit Roden trok er vooral op uit om buiten te schilderen. En er was natuurlijk de presentatie van een beeld in Augustinusga. ‘Het was de eerste bijeenkomst waar media bij mocht zijn in een hele lange tijd’, zegt Angelien. ‘Alle regionale bladen waren er dan ook. Een gelukje.’

Het is goed toeven in de achtertuin aan de Jachtlaan te Roden. Hier zetelt Angelien Coco Martin, de kunstenares die de afgelopen tijd vooral veel buiten schilderde. ‘Erg veel last van de coronacrisis heb ik niet gehad’, zegt zij. ‘Je bent op jezelf teruggeworpen, dat wel. Dan moet je wat verzinnen. Een beetje buiten schilderen vooral. Meestal maak ik portretten, maar dat was de afgelopen tijd wat lastig. Ik ontving hier tijdelijk geen mensen.’

Dat buiten schilderen beviel overigens goed. ‘Dat was wel fijn, zonder dat mensen in je nek liepen te hijgen. Dat het nog niet echt lijkt, en zo. Ik schilder de laatste tijd wat losser, dus dan ga je iets meer van de realiteit af. Bij portretten komt het natuurlijk veel preciezer, maar het is soms fijn om iets abstracter te werken.’

De exposities vielen de laatste tijd wat tegen. Angelien heeft nog werk hangen in onder andere Martiniplaza, maar dat was eigenlijk voor haast niemand zichtbaar. ‘Dat is natuurlijk jammer, want je wil dat je kunst gezien wordt’, zegt Angelien, die zich onlangs bij Verkuno aansloot. ‘Ik vind het leuk om bij zo’n collectief te zitten. Ik heb nu een groter netwerk en kan met meer mensen over kunst praten. Dat vind ik prachtig, ik hou ook van verbinding. De samenwerking die Verkuno verder met K38 heeft is ook uniek. Dan is het mooi dat je zo’n club een warm hart toe kan dragen. Ik ben heel erg van het samenwerken.’

Een samenwerking vond ze ook toen ze werd gevraagd in Augustinusga een beeld te maken voor Willem Bartel van der Kooi, een volksvertegenwoordiger en kunstschilder die 250 jaar geleden in het dorp leefde. Een bekende, zij het ietwat vergeten, bewoner. ‘Ik ben gevraagd een beeld te ontwerpen van deze persoon. Ik deed dat eerder in Eenrum, maar omdat alles in samenspraak met de gemeente gaat, duurt dat nogal lang.’

Het beeld werd onlangs, onder ruime perspubliciteit dus, onthuld. Het was echt een project van het dorp, zo vertelt Angelien. ‘Zij hebben dit gezamenlijk opgepakt en ook geld ingebracht. Er wonen zo’n 1100 mensen in Augustinusga. Ik vind het zo’n lief gegeven dat zij met z’n allen bezig zijn geweest voor dit beeld.’

Angelien kwam al snel in het vizier als beoogde uitvoerder van de plannen. ‘Ik ben toen aan de slag gegaan, als portrettist wist ik wat me te doen stond. En ik ben blij met het resultaat. Zo exposeer je toch een beetje, ten tijde van corona.’

Het beeld van Van der Kooi noemt Angelien ook ‘actueel’. ‘Van der Kooi was iemand die tegen de koninklijke familie was, maar ten tijde van de beeldenstorm wel de adellijke kunst in de omgeving in veiligheid bracht. Hij was dus vrij genuanceerd in zijn gedachtegang, iets wat we in deze tijd ook wat meer zouden mogen zijn.’

Met haar recente aansluiting bij Verkuno openen er in ieder geval weer nieuwe mogelijkheden voor Angelien, die uiteraard met haar werk bezig blijft.