Wederom een voetbalteam in de prijzen tijdens Sportgala?

NOORDENVELD – Met het Sportgala van Noordenveld in aantocht, licht De Krant wekelijks de verschillende rubrieken uit. Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste twee rubrieken: die van de Sportploeg en het Sportevenement van het Jaar. In beide categorieën zien we vijf gegadigden voor de titel. De grote vraag is: welke ploeg volgt VV GOMOS op en gaat de Drenthe200 er wederom met de titel ‘Evenement van het Jaar’ vandoor?

Vorig jaar waren het dus de voetballers van VV GOMOS. Zij bereikten als eerste voetbalploeg de felbegeerde Eerste Klasse, iets wat VV Roden afgelopen jaar lukte. Is de evenaring van deze prestatie genoeg om eveneens tot Sportploeg van het Jaar te worden uitgeroepen? Dat is maar zeer de vraag, want er zijn nog vier hele goede kandidaten. Eén van de concurrenten van VV Roden komt uit de eigen geledingen. Het eerste damesteam van Roden werd dit jaar kampioen en bereikte de halve finale van de beker. Daarmee is het één van de meest succesvolle jaren ooit voor de dames. Bijzonder dit jaar is de nominatie van Postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst, die voor het tweede jaar op rij de beste van Afdeling 10 Noord Oost Nederland is gebleken. De postduivenvereniging lijkt de vreemde eend (of moeten we zeggen: duif?) in de bijt te zijn, maar vergis u zeker niet in de achterban hiervan. De postduivenwereld is een unieke en vrij grote wereld, ook in de gemeente Noordenveld. Verder genomineerd: de dames van Wielervereniging De Kannibaal, die liefst 17 overwinningen en 35 podiumplaatsen bij elkaar sprokkelden afgelopen jaar. Daarmee behaalden zij unieke prestaties in het afgelopen kalenderjaar en dus is een nominatie meer dan op zijn plek. Kunnen de wielerdames 2019 een nóg mooier jaar maken? Tot slot: ONR Futsal. De heren kregen het voor elkaar om afgelopen jaar kampioen te worden in de Topklasse, waarmee een promotie naar de Eerste Divisie een feit werd. Uniek, want nog niet eerder kwam er een zaalvoetbalteam uit deze gemeente uit op dit niveau. Dat het in de Eerste Divisie niet meevalt, blijkt uit het feit dat ONR onderaan bungelt. Maar er is nog niks verloren. Wie weet kan een overwinning op het Sportgala voor een sportieve boost zorgen?

Dan door met de evenementen. We zien de Drenthe200 natuurlijk als één van de favorieten. Het evenement wat ook dit jaar weer een groot succes was (zie pagina 27) won vorig jaar natuurlijk al. Ook dit jaar is de organisatie er alles aan gelegen om te winnen. Kan Johan Wekema voor de tweede jaar op rij de prijs komen ophalen? Dat zou hij overigens ook bij de Veldslag om Norg kunnen doen. Dit evenement voor mountainbikeliefhebbers is al jaren een succes. Met vele deelnemers uit de regio is het geen wonder dat dit evenement weer genomineerd is. Ook het Wielerweekend Roden is genomineerd. Komend jaar krijgt het vermoedelijk een vervolg als een eendaags evenement, maar het Wielerweekend bewees vorig jaar zeker haar waarde. Eén van de vele prachtige wielerevenementen die Noordenveld rijk is. Ook het ReoStaanArbo NRT**** is genomineerd. Een hoogwaardig tennistoernooi waar de landelijke top op af komt. Al jaren weet men bij tennisvereniging REO een bovenregionaal toernooi neer te zetten. Dat verdient lof. Tot slot: het springtoernooi van DSTV in Peize. In de regio is geen vergelijkbaar evenement te vinden, waardoor een nominatie zeker gerechtvaardigd is.

Stemmen op één van de bovenstaande teams of evenementen? Dat kan via www.sportgalanoordenveld.nl.