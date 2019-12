Wederom geslaagde decemberloop in Peize

PEIZE – Afgelopen zaterdag stond in Peize de decemberloop op het programma. Met een breed deelnemersveld, bleek het een zeer geslaagde editie. Bij de 3×5 kilometer estafette won Team Arnel. De 5 kilometer loop was een prooi voor Robin Wassens en Tine Zweers. De 10 kilometer was voor Sander de Boer en Leonie Meijer. Gerben Vermij won de 15 kilometer bij de mannen en Jossy van den Boogaard bij de vrouwen. Bij de kidsrun van 800 meter won Nienke Stoepker en de 1200 meter kidsrun was voor Jerrick Thalen en Elin van der Weerd.