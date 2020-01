Wederom ongeveer tienduizend stemmen voor het Sportgala!

NOORDENVELD – Dat het Sportgala in Noordenveld nog steeds leeft, bleek afgelopen vrijdag maar weer. Toen kwam de vierkoppige jury (plus Sportstimulering-voorzitter Patrick van der Duin) bijeen om de winnaars van het Sportgala te bepalen. In totaal is er, verdeeld over de categorieën, zo’n tienduizend keer gestemd. Dat de publieksstemmen zin hebben, bleek deze avond eens temeer (daarover volgende week meer). De jury – bestaande uit Jan Kemkers, Aaltje Bron, Jan Arends en Mathijs Renkema – hadden er een flinke kluif aan om tot de winnaars te komen. Na een avond vergaderen is het echter gelukt, waardoor er geproost kon worden op het zeventiende Sportgala van Noordenveld. Het vijftal op de foto weet inmiddels wie de winnaars zijn, u zult tot zaterdag 25 januari nog even geduld moeten hebben!