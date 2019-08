Wederom prachtige speelweken in Roden, Leek en Norg!

RODEN/LEEK/NORG – De speelweken in Roden, Norg en Leek – traditioneel in de laatste week van de zomervakantie – leverden ook dit jaar weer veel plezier op. Onder zomerse weersomstandigheden genoten honderden kinderen van dit jaarlijkse evenement. In Roden zocht men op woensdag de verkoeling op, terwijl in Leek de kinderen op dinsdag startten met het bouwen van hutten. Aan het eind van de week werden de restanten van de hutten op één bult gegooid. Het vreugdevuur vormt ieder jaar een mooie afsluiting van een prachtweek.