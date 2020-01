Wederom wint een Leekster club het Voetbalgala

LEEK – Wát een avond. In Leek en omstreken is men nog aan het nahijgen van een fantastische gala-avond van het Leekster Voetbalgala. De stijf uitverkochte tribunes zaten vol voetballiefhebbers die waar voor hun geld kregen. Met drie mooie finales en prachtige shows, werd het een waar voetbalfestijn. VEV’67 mag zich de grote winnaar noemen. In de laatste minuut van de finale versloegen zij SV Marum. Zie ook het filmpje op www.dekrantnieuws.nl. Verder won Westerkwartier het B-toernooi en mocht het geen verrassing heten dat de dames van Nieuw-Roden voor de vijfde maal op rij het damestoernooi op hun naam schreven. Een verslag van een prachtige avond, te beginnen met het A-toernooi.

In de eerste kwartfinale versloeg ‘Vaardig En Vaardig’ De Griffioen en daarmee was de nederlaag van vorig jaar rechtgezet. De geel-zwarten waren sterker en scherper dan de Stellingwervers, die weinig konden afdwingen: 2-0. In de tweede kwartfinale won Marum van ONR. In de evenwichtige strijd bleef het lang 0-0 tot Hendrik Rozema het gaatje vond: 0-1. Marum kwam langszij. Met een ultieme actie besliste Tom Boezerooy het duel vlak voor tijd: 2-1. Roden dacht VAKO te verrassen met een overrompeling vanaf de aftrap door de keeper mee naar voren te sturen. Dit leidde tot balverlies, waarna de fout genadeloos werd afgestraft: 0-1. Patrick Steenbergen maakte 0-2, na een prachtige schijnbeweging, en nam ook de 0-3 voor zijn rekening. Roden kon er slechts één treffer tegenover stellen: 1-3. De laatste kwartfinale was wederom een kraker: Zevenhuizen-TLC. In een zinderende strijd kreeg de vijfde klasser veel kansen. Rutger van der Veen opende echter de score namens TLC. Vier minuten voor tijd schoot Joey Hummel de gelijkmaker binnen. Klungelig uitverdedigen leverde alsnog de 1-2 voor de titelhouder op. In de enorme hectische slotfase kwam Zevenhuizen centimeters tekort. In de eerste halve finale liet VAKO tegen VEV de kans op 0-1 liggen na een mooie aanval. De spannende strijd werd een minuut voor tijd beslist door Arjan Veenstra. Op de punter van Veenstra was VAKO niet bedacht: 1-0. TLC-Marum was een geweldig gevecht. Marum, dat het initiatief nam in het duel, kwam onder vuur te liggen. Doelman Martijn Kuiper hield zich staande in een waar bombardement. In de slotfase waren beide ploegen dichtbij de winnende treffer, die niet viel. In de penaltyreeks miste TLC twee keer, waarna wederom Tom Boezerooy bepalend was en Marum naar de finale schoot. De finale ging tussen de winnaar van 2017 (Marum) en de winnaar van 2018 (VEV’67). Het was een mooie strijd, over en weer. VEV opende de score via Vigan Hoxhaj, na een geweldige aanval. Bij een identieke tegenaanval trof Marum de paal. Met een man meer schoot Noël Kailola de 1-1 binnen. In de allerlaatste minuut, waarin er van alles gebeurde en Marum door een gele kaart in de minderheid kwam, was een volley van Arjan Veenstra beslissend. Het werd ook nog 3-1 doordat Marum alle risico nam en het doel leeg was. VEV’67, dat vorig jaar de Henk Assies-trofee aan buurman TLC moest laten, is terug op de troon. VEV’67 is de verdiende winnaar. Een ijzersterk geheel, met jong talent (Menco Renkema werd uitgeroepen tot het grootste talent).en routinier Age-Wim van der Zee, gekozen tot keeper van het toernooi. VEV was met het minst aantal gele kaarten ook nog eens de sportiefste ploeg.

Westerkwartier wint B-finale

In de B-finale was VV Westerkwartier veel te sterk voor Ezinge. Nadat het lange tijd 2-0 was en Ezinge geen antwoord had, maakte Lucas Dijk, verkozen tot beste speler van het B-toernooi, er 3-0 van. Aan het eind werd het ook nog 4-0, na een solo van Wietze Venema, die gevloerd werd. Doelman Marcel de Jong benutte de elfmeter. Westerkwartier won voor het eerst in de historie de Duurt Louwes-trofee.

Vijfde titel Nieuw Roden

Nieuw-Roden Talenten heeft voor de vijfde keer het Vrouwentoernooi gewonnen. EKC, dat voor de derde keer tegenover de Noordenvelders stond en vorig jaar verloor na strafschoppen, was nu te zwak. Bij Nieuw-Roden, dat met blessures kampte, viel Amber van der Donk in de wedstrijd uit, maar werd weer opgelapt. Uitgerekend Van der Donk schoot Nieuw-Roden met twee treffers naar de overwinning: 2-0.

Resultaten

Kwartfinales: VEV’67-De Griffioen 2-0, Marum-ONR 2-1, Roden-VAKO 1-3, Zevenhuizen-TLC 1-2; Halve finales: VEV’67-VAKO 1-0, Marum-TLC 0-0. Marum wint na strafschoppen; FINALE: VEV’67-MARUM 3-1

Prijzen

Beste speler A-toernooi: Patrick Steenbergen (VAKO); Beste speler B-toernooi: Lucas Dijk (Westerkwartier); Beste speler dames: Larissa Nijland (Nieuw-Roden); Beste keeper A-toernooi: Age-Wim van der Zee (VEV’67); Beste keeper B-toernooi: Erwin Heidinga (Westerkwartier); Beste keeper damestoernooi: Jaroenie Eilander (Grootegast); Talentenprijs: Menco Renkema (VEV’67); Topscorer A-toernooi: Patrick Steenbergen (VAKO); Topscorer B-toernooi: Joey Hummel (Zevenhuizen); Topscorer damestoernooi: Sarah Rijzinga (EKC) en Julia Hummel (De Wilper Boys)