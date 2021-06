Week van de Jonge mantelzorger 1 tot en met 7 juni

Linus: ‘samen een filmpje kijken is leuk’

RODEN – Van 2 tot en met 7 juni vindt de Week van de Jonge mantelzorger plaats. Deze hele week staat landelijk in het teken van de jonge mantelzorger. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte of beperking. Het zorgen en rekening houden met een ander ervaren zij als normaal. Daarentegen kan het ook zwaar zijn.

Linus Robben is één van de jonge mantelzorgers. Hij is acht jaar oud en woont samen met zijn dertienjarige zus Amy en moeder Bianca van Dijk in Roden. Amy heeft ADHD, autisme en last van angststoornissen. Moeder Bianca heeft reuma. ‘Ik vind het soms best wel vervelend en lastig om altijd maar rekening te moeten houden met mijn zus. Maar ik weet dat dit niet anders kan. We wonen samen in ons huis en als we iets willen doen moeten we altijd eerst kijken of het kan. Gelukkig doen we ook wel leuke spelletjes en samen een filmpje kijken is leuk,’ zegt Linus monter.

Welzijn in Noordenveld geeft ondersteuning aan mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Maandelijks is er elke eerste maandag van de maand een ontspannende bijeenkomst voor alle jonge mantelzorgers uit de gemeente Noordenveld. Ook Linus is altijd van de partij. ‘Ik ben de jongste deelnemer, de meesten zijn 10 jaar of ouder. We spelen spelletjes, doen leuke dingen en we praten met elkaar. Ik zit op basisschool De Parel en ga elke week naar zwemles. Dat vind ik leuk. Kickboksen doe ik ook, spelen met vriendjes en met mijn moeder doe ik ook leuke dingen.’

Bianca van Dijk erkent de zorgen van Linus. ‘Dat hij rekening houdt met deze thuissituatie is voor Linus al heel normaal. Het is voor hem vanzelfsprekend geworden en dingen lopen vanzelf. Heel knap van hem zoals hij telkens inspeelt op de situatie die zich voordoet. Af en toe gaat Amy naar dagbesteding en dan is er voor ons even tijd voor 1 op 1. Dan is er meer ruimte voor hem in huis en dat is ook best wel eventjes fijn. Een mooi jong, dat is het,’ laat Bianca van Dijk met een glimlach weten.

Meer weten over mantelzorgondersteuning kan via het Servicebureau WiN 050 3176500.