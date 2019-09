Week van de toegankelijkheid: inwoners de lucht in

NOORDENVELD – Samen met ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld en Natuurmonumenten maakt gemeente Noordenveld het voor mensen met een beperking mogelijk om op gelijke hoogte te genieten van de prachtige Onlanden. Dat kan op 10 oktober!

Slecht ter been, in een rolstoel, scootmobiel of een andere beperking? Met een hoogwerker brengt de organisatie je naar een hoogte van ongeveer 28 meter. Dit is gelijk aan de hoogte en het uitzicht dat de toren ‘het Beeld’ biedt. In de lucht krijg je uitleg van de boswachter over het gebied De Onlanden.

Gedurende het programma brengen wij circa 40 inwoners in groepjes naar boven. Elk groepje gaat een half uur naar boven. Interesse? Meldt u zich dan aan.