Weer de mooiste creaties in de BiebFabriek

RODEN – Afgelopen vrijdag was het weer zo ver, kinderen tussen de 8 en 12 jaar konden weer naar hartenlust experimenteren in de BiebFabriek in de bibliotheek in Roden. Vrijwilligers Jikke Cazemier en Leo Moonen begeleidden de kinderen, die in een uur tijd verrassend mooie creaties bouwden. Jikke vertelt: ‘We werken met LEGO Spike, dat is een lesprogramma waarin kinderen op een heel leuke en speelse manier leren programmeren. We hebben een midgetgolfbaan gebouwd, attracties en een auto. Je kunt dingen laten bewegen, of bijvoorbeeld een rood blokje voor een oogje houden, zodat de lampjes rood gaan branden. Het is echt een heel leuk programma. En ze zetten hiermee de eerste stappen op het gebied van programmeren.’

Er deden deze keer 7 kinderen mee. ‘We hebben plaats voor zo’n 8 kinderen, dus het was een mooie opkomst. Vaak zie je dezelfde kinderen komen en dan zie je ze elke keer mooiere dingen maken, je ziet je groeien.’

Meer informatie is het vinden op bijjebfabriek.nl.