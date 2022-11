Weer een geslaagde knutselmiddag in de Kampeerhal in Roden

RODEN – De kampeerhal in Roden was woensdag weer het toneel van een hoop gezelligheid. Elke twee weken organiseert de Kampeerhal de ‘Rody’s Kinderactiviteiten’. Begeleidster Patricia legt uit: ‘We doen heel veel leuk dingen, zoals kaarsen maken, taarten maken, kleine houten caravans en busjes beschilderen en dus tasjes beschilderen zoals vanmiddag.’ De eerste kinderen komen al binnendruppelen met hun ouders. Voor de knutselmiddag begint wordt er al druk met de ballen uit de ballenbak gespeeld. Er klinkt gehuil; de eerste ‘tand door de lip’ is een feit. Een jongetje wordt achter de afzetting vandaan geplukt. Dan is het tijd om de tasjes uit te delen. Er komen stiften op tafel. ‘Wooow,’ klinkt het uit de kindermonden. Even later is het stil en worden er geconcentreerd vlinders, poppetjes en krappels getekend. Sommige kinderen schrijven hun naam op het tasje, of proberen het in ieder geval. Het is wel duidelijk: deze knutselmiddagen vallen in goede aarde!