Weer goed coronanieuws: minder doden en besmettingen

Ook op Koningsdag heeft het RIVM hoopvol nieuws weten te geven. Weer zijn er minder besmettingen, ziekenhuisopnames en doden gemeld. Er zijn 400 positief geteste patiënten bij gekomen, 65 ziekenhuisopnames en 43 overleden personen gemeld.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken.

Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.



Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen, zo meldt het RIVM.