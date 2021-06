Weer lekker op de scootmobiel door het Sterrebos

RODEN – Enkele weken geleden verscheen een artikel in De Krant over het scootmobielpad in het Sterrebos, dat door hevige regenval in een modderpoel veranderde en daardoor slecht begaanbaar was. Naar aanleiding hiervan sloegen de gemeente, Staatsbosbeheer en stichting Toegankelijk Noordenveld de handen ineen.

Boswachter Corné Joziasse, ambtenaar Jos Sanders en Ina Kamstra en Henk Kouwenberg van Toegankelijk Noordenveld inspecteerden woensdag 16 juni het pad. Een grote bulldozer van Staatsbosbeheer leverde nieuwe ladingen woudzand om het pad te verhogen en te egaliseren. Op deze wijze is de toegang vanaf de weg en het fietspad verbreed en verhoogd. Wel moet de bewegwijzering nog verder worden verbeterd, maar uit de inspectie bleek dat het pad nu weer goed begaanbaar is.

Staatsbosbeheer, de gemeente en Toegankelijk Noordenveld willen de scootmobielpaden in Noordenveld graag verder uitbreiden. Gebruikers en andere geïnteresseerden kunnen hun wensen en ideeën kenbaar maken door te mailen naar hendrikkouwenberg@outlook.com. Wie lid wil worden van Toegankelijk Noordenveld kan zich eveneens aanmelden via dat e-mailadres.