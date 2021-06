RODEN – Wat is er heerlijker dan lekker op de scootmobiel het prachtige Drentse landschap te verkennen bij mooi weer? Dat dachten de senioren die meededen aan de scootmobielrit van Zorgplaza afgelopen woensdag waarschijnlijk ook. Op deze zonovergoten middag trok een lange, kleurrijke stoet ouderen weer als vanouds door de straten van Roden en omgeving. Onderweg was er tijd voor een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Zo was het weer genieten voor de ouderen.