Het RIVM meldde vandaag in totaal 4709 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna duizend minder dan gisteren. Met veertig nieuwe doden neemt ook dat aantal af ten opzichte van gisteren. Toen werden er nog 44 doden gemeld.

In Noordenveld is vandaag één nieuwe besmetting gemeld.

Ondertussen meldt Pfizer/BioNTech dat het bedrijf medeontwikkelaar is van een vaccin tegen corona, wat voor negentig procent effectief is. Er wordt daarmee gesproken over een doorbraak in de strijd tegen corona.