Weer op de trappers tijdens de Zeuv’mhuuster ATB veldtoertocht

ZEVENHUIZEN – Na een jaar afwezigheid stapten mountainbikers afgelopen zondag weer op de trappers voor de zeventiende Zeuv’mhuuster ATB veldtoertocht. Dit keer vond de start voor het eerst plaats bij het nieuwe MFC De Molenstreek, dat onlangs werd geopend. De sfeer zat er vanaf het begin al goed in, want de deelnemers stonden te popelen om te beginnen. Zij konden kiezen uit afstanden van 35 of 55 kilometer en zoals gewoonlijk was het een uitdagende route in de omgeving van Zevenhuizen, waarbij de mountainbikers slechts een paar buien op hun hoofd kregen. Maar liefst zestig vrijwilligers stonden klaar om alles in goede banen te leiden, zodat deze zeventiende veldtoertocht ook weer succesvol verliep.

‘We zijn enorm blij dat we de tocht doorgang konden geven,’ aldus Roelof Postma, voorzitter van de stihting. ‘Na een jaar van afwezigheid vanwege de coronamaatregelen zijn we verheugd de ‘off-road rijders’ weer in Zevenhuizen te mogen ontvangen.’