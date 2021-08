Weer op pad met de juf van het Scheepstra Kabinet

RODEN – Nu het Scheepstra Kabinet de deuren weer heeft geopend, kunnen bezoekers ook weer met de juf op pad. Elke zaterdag in augustus en de eerste zaterdag in september neemt een prachtig aangeklede juf uit vroeger tijden geïnteresseerden mee naar het Roden van toen tijdens een uur durende wandeling.

De verhalen van de juf gaan over de gebouwen en huizen rond de kerk van Roden, welke functie zij hadden en wat voor interessants er nu nog over te vertellen is. Ook de vroegere bewoners komen aan bod, zoals dokter Pieters en de bewoners van Havezate Mensinge. Verder zijn verschillende beelden en kunstwerken te vinden op de route, zoals Ot en Sien, Hindericus Scheepstra en het Vasalis-monument.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via 06-46791410 of reserveringen@scheepstrakabinet.nl. Volwassenen betalen 7,50 en kinderen 1 euro. Deze kosten zijn inclusief wandeling met gids, koffie, thee of ranja met iets lekkers en bezichtiging van het Scheepstra Kabinet en de Scheepstraschool.

Het kabinet is elke zaterdag en zondag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. De entree bedraagt 2,50 voor volwassenen en 1,00 voor kinderen tot 12 jaar. Reservering is niet nodig, maar er geldt een maximum van 3 personen of 1 gezin tegelijk. Mocht het nodig zijn om te wachten dan is dit mogelijk in de treftuin achter de school of de Inloop.