Weer veel loten verkocht voor de Grote Clubactie in Noordenveld

NOORDENVELD – Leden van verenigingen in Noordenveld zetten zich de afgelopen maanden weer in om loten te verkopen voor de grote Clubactie. Verenigingen in Noordenveld haalden samen 18978 euro op. Het was het tweede jaar dat er ook online kon worden verkocht en landelijk werden alle records verbroken.

In totaal deden 5267 verenigingen mee aan de Grote Clubactie. Samen haalden ze meer dan 10,7 miljoen op. Dat is 1,23 miljoen meer dan vorig jaar.

In Noordenveld was VV Roden de grote winnaar. ‘Logisch,’ zegt Wietse Rozema, secretaris van VV Roden, ‘we zijn ook de grootste club. Dus we kunnen ook de meeste mensen inzetten.’ Al een aantal jaar zet VV Roden de jonge leden in voor de verkoop aan familie en vrienden. ‘Ook dit jaar weer zowel online als echt bij de deuren langs. We verbinden dan ook wat prijsjes aan de verkoop. Daar hebben we onze sponsoren voor te danken. De verkoop kon ook nu weer digitaal en dat was nog beter geregeld dan vorig jaar. Mensen konden gewoon een QR-code scannen. Die QR-code registreerde dan ook meteen wie de loten verkocht had. Daarnaast werkten de boekjes ook nog gewoon.’

Het geld komt de vereniging goed van pas. ‘Dat gebruiken we voor de jeugd, voor de aanschaf van extra spelmateriaal. Zoals kleinere doelen, die zijn behoorlijk duur.’

Ondanks het landelijke succes is de opbrengst voor de VV dit jaar een beetje lager. ‘Ik weet niet waar dat door komt. Ik denk dat iedereen een beetje klaar is met Corona.’

Er is geen grote uitreiking. ‘Voorheen was dat een hele happening, nu komt er een cheque in de post. Hoe dan ook, we zijn blij met het geld.’

De Grote Clubactie wordt al 49 jaar gehouden. De online verkoop is nog slimmer en sneller geworden. ‘Tieners kunnen nu gewoon een appje sturen naar vrienden en familie. Of ze plaatsen een verkooplink op social media,’ aldus Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. ‘Daarbij is het voor de verenigingen zelf ook een voordeel, ze hoeven nu zelf de loten in te voeren en te verwerken. Dat kostte enorm veel tijd. Dat maakt het makkelijker om mee te doen.’

De Grote clubactie geeft verenigingen een boost. De ene vereniging koopt er trainingsmateriaal voor, de andere vereniging organiseert een jeugdkamp of knapt een clubhuis op. De grote Clubactie heeft een uitkeringspercentage van 80% en keert daarmee het meeste uit aan het goede doel.

Naast VV Roden deden meer clubs mee, met als resultaat: Korfbalvereniging SKF 3393 euro, GSV Statera 2331 euro, MHC Roden 1533 euro, Vereniging BBS de Verwondering 1257 euro, KV Noordenveld 873 euro, Judovereniging Chi-Do 501 euro, Voetbalvereniging Nieuw-Roden 75 euro, Flotar 936 euro, Voetbalvereniging Veenhuizen 900 euro, Sportvereniging Een 600 euro, Muziekvereniging Oranje Roden 450 euro, Aqualero 327 euro, Muziekvereniging de vooruitgang 375 euro en Norger NTV 294 euro.