EEN – Op het Speed Centre in Een kan weer gecrosst worden. Afgelopen week was het daarom weer een heerlijk drukke bedoening, toen jeugdleden de baan zich weer toe-eigenden. De Krant bracht een bezoekje aan de racebaan in Een, waar men heel blij was dat er überhaupt weer gesport kon worden. De jonge coureurs leken geen last van enige stramheid te hebben en binnen no-time scheurde men weer door de bochten. Dat levert toch altijd weer prachtige beelden op.