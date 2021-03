Weet jij wat de meest kindvriendelijke wijken in de buurt zijn?

Als je kinderen hebt en op zoek bent naar een nieuwe woning, dan is de kans groot dat je naar een huis zoekt dat in een kindvriendelijke wijk of omgeving staat. Speeltuintjes in de buurt, geen drukke straten, de school het liefst om de hoek en meer dan genoeg mogelijk speelkameraadjes in de straat. Maar weet je eigenlijk wel waar die wijken zich bij jou in de buurt bevinden? Nee? Dan wordt het hoog tijd om op onderzoek uit te gaan.

Zoek eerst in je eigen gemeente

Ga eerst eens op zoek naar welke wijken er in je huidige woonplaats allemaal kindvriendelijk zijn. Misschien dat een zoektocht op internet je al direct wat aanknopingspunten biedt. Je kunt natuurlijk ook zelf je ogen en oren goed de kost geven. Pak de fiets of ga te voet en bezoek verschillende gebieden in je eigen woonplaats. En let goed op de dingen die duidelijk maken of een wijk wel of niet kindvriendelijk is. Is er voldoende groen in buurt? Zie je leuke speeltuintjes en sportveldjes en is er veel voor ze te doen? Komt er veel verkeer voorbij of is een groot deel van de huizen gelegen aan een woonerf? Het zijn allemaal zaken die je een goed beeld geven hoe kindvriendelijk de wijk is.

Kijk ook verder dan je eigen dorp of stad

Ben je niet zo honkvast dan kan het ook slim zijn om eens bij het naastgelegen dorp op onderzoek uit te gaan. Onbekend maakt onbemind wordt vaak gezegd en zo is het natuurlijk ook met andere woonplaatsen. Misschien kan je daar precies vinden wat je al jaren niet lukt om in je eigen dorp te realiseren. Houd wel rekening met de school, want kinderen vinden het vaak niet al te fijn als ze plotseling van school moeten wisselen. Kijk of het mogelijk is om op dezelfde school te blijven (qua reistijd) of maak zo’n huizenswitch op het moment dat je zoon of dochter toch al van school ging wisselen (zoals van de basisschool naar het voortgezet onderwijs).

Gevonden en dan… lekker verhuizen

Als je dan je nieuwe droomplek gevonden hebt en iedereen in het gezin ziet het zitten, dan wordt het tijd om daadwerkelijk te gaan verhuizen en je zelf de volgende vraag te stellen: “Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?”

Kan je een geschikte woning vinden in de gewenste wijk die ook nog betaalbaar is? De kans is groot dat je hiervoor een nieuwe hypotheek gaat afsluiten. En dat kan gezien de huidige lage rente ook nog best wel eens positief uitpakken als je kijkt naar de maandlasten. Wil je weten wat je voor het nieuwe huis per maand moet betalen? Laat dan door de bank de maandlasten van je nieuwe hypotheek berekenen. Alvast veel woon- en leefplezier gewenst!