Wegwerkzaamheden Lindensteinlaan Leek

LEEK – In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Lindensteinlaan in Leek op vrijdag 12 april van 7.00 uur tot 17.00 uur wordt deze weg die dag bij de rotonde Lindensteinlaan/ Auwemalaan en bij bushalte Nijenoertweg voor het doorgaande verkeer afgesloten. De bewoners van de Lindensteinlaan kunnen via de verschillende zijwegen hun woning bereiken. De Auwemalaan is dan weer beschikbaar voor alle verkeer.

Buslijnen 3, 85 en 89 rijden op 12 april een afwijkende route. Alle bussen rijden vanaf het centrum via Euroweg – Oldebertweg. Lijn 3 (bestemming Oostindie) en lijn 85 (bestemming Oosterwolde) rijden die dag via de Auwemalaan. Lijn 3 (bestemming Tolbert) rijdt tot halte Bousemalaan en lijn 89 vervolgt zijn route vanaf de rotonde Tolbert.

De gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en aannemer Heijmans vinden de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerkers van groot belang. Wij hopen op uw begrip en op uw medewerking, zodat wij de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Voor vragen en eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met de projectleider van Heijmans, de heer Johan Poelsma, op telefoonnummer 06 – 5389 0750. Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar hov@westerkwartier.nl.