WeideWolmer kaas vormt kroon op het werk van bioboer

‘Als ik de koeien bij de molen zie lopen, ben ik zo trots als een pauw’

FOXWOLDE – Een droom is uitgekomen voor boer Peter Oosterhof. Een eigen kaas met melk van zijn koeien, gemaakt door kaasmeester Jan Craens van kaasmakerij Kaaslust in Veenhuizen. Veel meer lokaal kan je een kaas haast niet krijgen. De ontwikkeling van deze prachtige kaas, sterkt Oosterhof in de gedachte dat hij met zijn boerenbedrijf op de goede weg is. Een aantal jaar geleden sloeg hij deze nieuwe weg in, waarbij natuurlijke landbouw de boventoon voert.

Oosterhof is de vijfde generatie boer aan de Roderwolderweg te Foxwolde. Ingesloten tussen de Onlanden en de Kleibosch, maakte hij jaren terug de beslissing om op een andere manier te gaan boeren. ‘Natuurlijke landbouw past natuurlijk perfect in dit gebied’, zegt hij. ‘En dus begonnen we met het inzaaien van kruiden in ons grasland, om maar eens iets te noemen. Geleidelijk aan veranderden we het voedingspatroon van onze koeien. Inmiddels eten die voornamelijk gras, geen mais en nog maar weinig krachtvoer. Ook worden melkkoeien al jaren ingekruist met andere rassen. Zodat er sterke robuuste dieren ontstaan die minder vertroeteld en gepamperd hoeven te worden’

De beslissing om het voortaan anders aan te pakken, resulteert volgens Oosterhof in koeien die beter in hun vel zitten. ‘Bovendien is het een leuke manier om met relatief simpele bedrijfsvoering te gaan boeren, wel moet je genoegen nemen met behoorlijk minder melk per koe, dat was wel even wennen. Maar het biologische boeren past ook perfect in de stikstofdiscussie. Wij laten de koeien zoveel mogelijk in de wei grazen, zodat de aanmaak van ammoniak laag blijft. Ook het niet gebruiken van kunstmest en het eiwitarmer voeren verminderd ammoniak uitstoot . Het is net als die smeerkaasreclame van vroeger; wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af.’

De familie Oosterhof levert de biologische melk aan de coöperatie EKOHolland. ‘Maar op een biobeurs kwam ik Jan Craens tegen, de kaasmaker. En ook hij was heel enthousiast van onze manier van boeren, en hij wilde graag van een kaas van onze melk produceren. Het idee lag een al paar jaar op de plank, maar uiteindelijk hebben we toch maar besloten ermee door te zetten. De kaasmakerskunst van Kaaslust en onze melk blijken een heerlijke combinatie. Inmiddels ligt de kaas er en ik moet zeggen dat het naar meer smaakt.’

Daarmee komt een droom zoals gezegd dus uit voor Oosterhof. Hij vond in Piepers en Paupers in Veenhuizen een enthousiaste afnemer en aanjager. ‘Jan Willems spoorde mij aan om ook een logo te laten ontwerpen. Dat vond ik eerst in mijn bescheidenheid niet nodig, maar dat hebben we nu toch laten doen bij Media-Totaal in Roden. De naam wist ik al: WeideWolmer kaas, omdat onze boerderij tussen Roderwolde en Foxwolde staat en de koeien hier dan lekker in de wei staan te grazen. Ik vond bovendien dat de Rowolmer molen op het logo moest prijken. ’s Zomers staan mijn koeien regelmatig in de wei voor de molen. Dat geeft zo’n prachtig beeld, dat ik mij dan zo trots als een pauw voel. Natuurlijk moet die molen in het logo worden verwerkt.’

Met de Zuivelhoeve in Roden en het Ekohuis in Eelde, heeft Oosterhof bovendien nog twee enthousiaste afnemers gevonden. En ook de Blakervelderhoeve in Langelo en Kaaslust te Veenhuizen verkopen heerlijke stukken WeideWolmer kaas. ‘We hebben zelf nog overwogen om een eigen boerderijwinkel aan huis te beginnen, maar dat hebben vooralsnog maar niet gedaan. Het is mooi dat er nu al zoveel partijen bereid zijn onze kaas af te nemen. Bij Piepers en Paupers hebben ze zelfs al speciale WeideWolmer kaaskroketten, we hebben ze inmiddels geproefd en ze zijn echt TE lekker, het is maar goed dat Jan en Alida in Veenhuizen zitten, anders stond ik er elke dag.’

De nieuwe manier van boeren is volgens Oosterhof niet alleen goed voor de koeien, ook het land ziet hij zienderogen beter worden. ‘De grond is robuuster en sterker, een gezond bodemleven speelt de hoofdrol in ons bedrijfssysteem. Een gezonde bodem is de basis. Waar we eerder het gras voedden met kunstmest en veel drijfmest, moeten we het nu hebben van een diverse grasmat. Geen monocultuur met Engels raaigras maar een mengsels van verschillende soorten gras, klavers en kruiden. Dit maakt het grasland ook nog eens veel aantrekkelijker voor insecten, die op hun beurt weer vogels aan trekken. En dit gras kruidenmengsel heeft ook nog eens een veel diepere beworteling, wat weer zorgt voor meer organische stof in de bodem. En door deze stijging van het organische stof percentage hebben we meer bufferkracht in de bodem en leggen we ook nog meer CO2 vast. Over robuustheid gesproken.’

‘Als boer zijnde moeten wij nadenken over een toekomstbestendige bedrijfsvoering’, vervolgt Oosterhof. ‘Ik denk dat we die hebben gevonden. En zo’n mooie, eigen kaas is de kroon op het werk. Ik ben er ontzettend trots op.’