Weihnachtsmarkt 2019 met nieuwe tijden en nóg meer gezelligheid

‘Jong en oud wordt uitstekend bediend’

RODEN – De Weihnachtsmarkt zal Roden volgende week zaterdag weer in Duitse sferen hullen. De derde editie belooft weer een hoop gezelligheid in het centrum. Waar vorig jaar moest worden uitgeweken naar de Pompstee en Onder de Linden, keert de Weihnachtsmarkt dit jaar terug op de Albertsbaan. Volksvermaken heeft er alvast zin in.

Jan Herman Kunst is namens Volksvermaken Roden hoofd van de Weihnachtscommissie. ‘Dit jaar gaan we weer terug naar de Albertsbaan’, vertelt hij. ‘Vorig jaar moesten we opeens uitwijken, maar daar gaan we dit jaar niet van uit. Nieuw dit jaar is dat we de markt in een ronde vorm opstellen. Twee jaar geleden was het een U-vorm.’

In het midden van het rondje komt het gezellige horecaplein. ‘Dat plein is volledig in de kerstsferen’, zegt Jan Herman. ‘Met mooie Duitse hutjes die eten en drinken verkopen, wordt dat een gezellige geheel. We rekenen bovendien dit jaar op zo’n zeventig à tachtig marktkraampjes. Daarbij zijn er nog een aantal muziekoptredens en hebben we dit jaar voor het eerst de Kerstmiss. Voor de jeugd is er een draaimolen. Verder zal de ijsbaan weer worden opgezet op de Albertsbaan.’ Ook bijzonder: toneelvereniging Atovero zal weer straattheater opvoeren. ‘Ze hebben kleine uitvoerinkjes en zullen het publiek daarmee vermaken’, vertelt Jan Herman.

Volgens Jan Herman staat er weer een mooie Weihnachtsmarkt. ‘Het belooft gezellig te worden. Er staat een mooie markt, met veel aanbod. Bovendien is er voor iedere leeftijd vertier. Jong en oud wordt uitstekend bediend volgende week zaterdag.’

Daarnaast denkt de Volksvermaker dat het wijzigen van de tijd een positieve invloed zal hebben op de sfeer. ‘We beginnen nu om twee uur ’s middags, in plaats van elf uur. Dat betekent dat we nu tot acht uur ’s avonds doorgaan. Ik denk dat het de sfeer ten goede komt. Een Weihnachtsmarkt krijgt een extra dimensie wanneer het donker is. Met de lichtjes staat er dan een heel mooi geheel’, zegt Jan Herman. ‘Daarbij hebben we ook met de Zakenkring afgesproken dat de winkels tot acht uur open zullen blijven. Zo heb je een gezellig geheel in het dorp. En voor horeca is het dan aantrekkelijker om ’s avonds nog muziek te regelen. Dan trek je de gezelligheid in één keer door.’

Jan Herman is blij dat de Weihnachtsmarkt terugkeert naar de Albertsbaan. ‘Het is een prima locatie voor zo’n markt’, stelt hij. ‘Maar we kijken als organisatie ook naar bijvoorbeeld de Brink. Het zou ons leuk lijken om eens een markt te organiseren onder de rook van de Catharinakerk. Of dat in de toekomst gaat gebeuren? Zeg nooit nooit.’

Muziekprogramma



Van twee tot acht is er muziek in het dorp te vinden. In de muziekkoepel op de Albertsbaan zal er voor ieder wat wils zijn en tussendoor vindt hier nog de missverkiezing plaats. Hieronder het programma:

14:00 uur Popkoor Puur

14:45 uur Egerländerkapel De Postjagers

15:30 uur Ronde 1 Kerstmiss

16:00 uur Egerländerkapel De Postjagers

16:45 uur Ronde 2 Kerstmiss

17:05 uur Die Schluchtenkracher

17:50 uur Ronde 3 Kerstmiss

18:10 uur Die Schluchtenkracher

18:55 uur Finale Kerstmiss

19:15 uur Die Schluchtenkracher

Overig entertainment

De gehele dag zal er ook lopend en/of staand vermaak zijn. Zo zijn de Swingmasters aanwezig, is er een Kerstman die rondloopt, verzorgt duo Knip en Knap straattheater (evenals Atovero) en is er de muzikale medewerking van de Protestantse Kerk Christmascaros. Genoeg reden kortom om een kijkje te nemen in het mooie Roden!