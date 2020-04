Weinig duidelijkheid over start aanpak HOV

RODEN – Het is nog maar zeer de vraag wanneer de schop in de grond kan rondom het Hoogwaardig Openbaar Vervoer- project in Roden. Officieel zou deze dinsdag (14 april) de aftrap worden gegeven voor het project, maar dit wordt eerst op de lange baan geschoven. Reden hiervoor is dat een paar nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit) hebben aangegeven dat zij in verband met het coronacrisis dergelijke werkzaamheden nog niet uitvoeren.

Jammer maar begrijpelijk, zo oordeelt wethouder Alex Wekema. ‘We stonden in de startblokken’, zegt hij. ‘We hadden de aanbesteding gegund en waren er klaar voor, maar kunnen nu nog niet beginnen.’ Alvorens het ‘grote werk’ kan beginnen, moeten er eerst werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen gebeuren. ‘Wanneer we nu daadwerkelijk met het project kunnen beginnen, is nog lastig te zeggen’, aldus Wekema. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal de gemeente Noordenveld hierover communiceren.