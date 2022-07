Welk potentieel heeft virtual reality (VR) in de sport?

Digitalisering en virtuele technologieën rukken wereldwijd op. Bepaalde bekende bedrijven zoals Facebook (nu Meta) zijn zelfs druk bezig met de ontwikkeling van een metaverse – een soort parallelle wereld voor sociale interactie. Online casino’s hebben ook enorme vooruitgang geboekt en zullen in de toekomst zeker profiteren van nieuwe VR-technologieën.

In een online casino bestaan vele modaliteiten zoals iDEAL als betaalmethode, klanten worden hier bijna verwend met keuze. Welke mogelijkheden ontstaan er met virtual reality op het gebied van sport, gaming en de casino-industrie? Feit is in ieder geval dat de virtuele toekomst al begonnen is!

Het slechte nieuws vooraf: VR vervangt lichaamsbeweging niet

De ideale situatie is de combinatie van een VR-bril, een hometrainer en, uiteraard, de nodige motivatie. Gebruikers zetten hun VR-bril op en trainen op de fietstrainer in een virtuele wereld, zoals in de bergen of zelfs op plaatsen die duizenden kilometers verderop liggen. Een goed idee, zonder twijfel. Op het gebied van fitnesstraining is VR-technologie slechts een extra functie. Het is altijd gezonder om in de buitenlucht te bewegen en de natuurlijke bewegingspatronen te trainen. Puur trainen met VR-technologie is geen probleem, maar alleen als het slecht weer is of er geen tijd is om naar de sportschool te gaan.

De virtuele technologie is nog niet rijp genoeg, maar heeft een zeer groot opwaarts potentieel. Op een dag zullen pakken voor het hele lichaam worden ontwikkeld die de tastzin kunnen stimuleren, wind en weer kunnen simuleren en het realtime-gevoel van een virtuele wereld bijna identiek kunnen nabootsen. Het wordt als uiterst innovatief beschouwd om sport te bedrijven in een virtuele omgeving. De technologie bestaat in visuele en akoestische termen. Op het gebied van thuissport en fitness zijn VR-technologieën tot dusverre alleen te beschouwen als aanvullende functies en deze kunnen op dit moment nog geen echte lichaamsbeweging vervangen.

Deze kansen ontstaan voor de professionele sport

In tegenstelling tot de “amateursporters” in eigen land heeft de VR-technologie haar weg al gevonden naar de beroepssport; videoanalyses zijn al vele jaren een traditie. Fouten kunnen via virtual reality in de sport worden opgespoord en via dergelijke opnames aan het licht komen. Het gebruik van VR-technologie opent nieuwe mogelijkheden voor team- en individuele sporten. Dankzij virtual reality vinden atleten en coaches nieuwe mogelijkheden om techniek, houding of individuele bewegingen te verfijnen.

In plaats van “dry runs” worden deze uitgevoerd met behulp van een VR-bril, bijna zoals in echte sport. In feite is het een complete training zonder dat je op de baan hoeft te staan. Dit vermindert het risico op blessures aanzienlijk omdat er geen echte valpartijen of botsingen zijn (voorbeeld: American football). Tactische oefeningen in teamverband en opleiding in een virtuele wereld zijn niet langer toekomstdromen, maar worden nu reeds ontwikkeld. Veel sporten en individuele bewegingen kunnen met VR-ondersteuning steeds opnieuw worden getraind.

Binnen de NBA maken sommige teams al gebruik van VR-technologie als aanvulling op de reguliere training. Ook in het Europese voetbal staan de eerste projecten met v. Ook hier moet echter duidelijk worden benadrukt dat de technologie van de virtuele simulatie nog in de kinderschoenen staat. VR-technologie is nog lang niet rijp genoeg om door het grote publiek buiten de sport te worden gebruikt. Maar de komende jaren zullen spannend zijn en ontwikkelaars werken koortsachtig aan nieuwe technologieën.

Dromen van de Toekomst of Serieuze Factor: Sports in the Metaverse?

Hoe moet men zich dit zelfs maar voorstellen? In de toekomst zullen er bepaalde parallelle werelden ontstaan die, dankzij de virtuele technologie, een soort aanvulling op het echte leven zullen vormen. Meta (voorheen Facebook) is hier al mee bezig om de volgende generatie van sociale netwerken in te luiden.

Op dit platform of op andere platformen zullen amateursporters uit de hele wereld elkaar ontmoeten en samen trainen. En zij kunnen dat overal ter wereld doen, want elke plek op de wereldbol wordt op dit moment al in kaart gebracht. Deze gegevens worden overgebracht naar de metaverse.

Als je vandaag een VR-bril opzet, kun je in de toekomst met een VR-pak fietsen in de woestijn of op het strand. Sportactiviteiten in de metaverse zullen er zo uitzien of iets gelijkaardigs. Sporten kan in virtuele realiteit samen met andere gebruikers worden gedaan zonder zelfs maar de woonkamer thuis te hoeven verlaten. Zelfs teamsporten zijn geen probleem dankzij de toekomstige VR-technologieën. Misschien een virtuele voetbalwedstrijd tegen menselijke avatars zonder dat je je in werkelijkheid kunt blesseren?

Afhankelijk van de mate waarin de technologie uiteindelijk zal worden gerealiseerd, is sport in VR zeker geen toekomstdroom. Metaverses worden momenteel ontwikkeld en de toekomst blijft in dit opzicht echt spannend. Niet alleen sociale netwerken worden revolutionair aangepast aan het virtuele tijdperk, maar ook de sportsector.

Is virtual reality wel veilig?

Veel deskundigen waarschuwen voor elementen die schadelijk zijn voor de gezondheid wanneer VR te actief wordt gebruikt, omdat de hersenen niet zo snel kunnen omschakelen van “virtueel naar echt”. Er zijn ook meldingen van visuele stoornissen en een verminderd evenwichtsgevoel. Maar er zijn ook veiligheidsproblemen in een toekomstige metaverse. Tegenwoordig proberen criminelen nog steeds de persoonlijke gegevens van internetgebruikers af te tappen om winst te maken. E-mails met dubieuze bijlagen zijn slechts één bekend voorbeeld.

In een metaverse zouden nep-avatars zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als bankadviseurs om klantgegevens te verkrijgen. Dus geen e-mails of telefoontjes meer, maar direct virtueel contact met een menselijke avatar in een parallel universum. De bescherming van de eigen identiteit is dan ook een topprioriteit in de virtuele wereld. Dit is precies waar hackers en criminelen zullen proberen hun illegale activiteiten in de metaverse voort te zetten.

Maar dergelijke veiligheidszorgen bestonden ook al toen de draadloze WLAN-verbinding werd ingevoerd. Tot op de dag van vandaag geniet deze draadloze radioverbinding, die de standaard is geworden, echter een enorme populariteit. Telkens wanneer nieuwe technologieën de wereld veroveren, zijn zowel klanten als bedrijven in eerste instantie kritisch. Zelfs het internet werd in de begindagen gedemoniseerd en als overbodig bestempeld. Indien echter bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen sport en sociale contacten in een virtuele parallelle wereld even veilig of onveilig zijn als actueel in sociale netwerken het geval is.

Zo kan sport er over een paar jaar uitzien

Hoe dan ook, VR-sporten zullen populair worden voor de hobbysector. De verleiding is gewoon te groot om op alle denkbare plaatsen ter wereld te kunnen sporten met een VR-bril. Ook de sportindustrie ontwikkelt zich snel in deze richting. Er worden hele competities en teams opgericht die uitsluitend digitaal en virtueel worden gespeeld. Daarnaast zullen er ook virtuele parallelle werelden zijn die sociale contacten, sport en vrijetijdsbesteding combineren. Een rondje sporten in de metaverse, gevolgd door een strandwandeling met de familie aan de andere kant van de wereld, en tot slot winkelen in een virtuele supermarkt in de metaverse. De toekomst is nu al begonnen – niet alleen voor virtuele sporten!