Welke stappen moet je nemen om voordelig geld te lenen?

Soms kan het handig of zelfs nodig zijn om wat extra geld achter de hand te hebben. Geld lenen is een goede manier om tijdelijk geldgebrek te kunnen overbruggen. Je moet echter wel goed weten wat je doet en voorkomen dat de schulden zich opstapelen. Leen daarom nooit zomaar, maar ga gestructureerd te werk. Dit stappenplan helpt je om probleemloos en voordelig geld te lenen:

· Bereken wat je nodig hebt

· Vergelijk de aanbieders

· Selecteer het beste aanbod

· Stuur je aanvraag in

· Lever de benodigde documenten in

· Sluit eventueel een bestaande lening over

Geld lenen kost geld en die kosten zul je moeten afwegen in het totaalplaatje. De exacte bedragen die je uiteindelijk aan rente zult moeten betalen, zijn afhankelijk van diverse factoren. Belangrijk is wel om exact te weten hoeveel geld je in totaal kwijt bent en op welk moment je dat bedrag moet gaan betalen. Laat je hierover goed informeren, zodat je niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Let op de kleine lettertjes

Wil je geld lenen, dan zul je al snel tot de conclusie komen dat er heel wat aanbieders op deze markt actief zijn. De verschillen in rentepercentages kunnen een afweging zijn bij het maken van je keuze. Let echter ook goed op specifieke voorwaarden in het aangeboden contract. Het kan geen kwaad om hierover eerst informatie in te winnen bij een onpartijdige deskundige, voordat je een handtekening zet. Heb je eenmaal het beste aanbod geselecteerd, dan kun je de benodigde gegevens insturen, zodat men de deal rond kan maken.

Oversluiten is vaak voordeliger

Tegenwoordig bieden veel geldschieters de mogelijkheid om een lening over te sluiten. Je neemt dan in feite een nieuwe lening en met dat geld los je direct de oude lening versneld af. Contractueel ben je dan over het algemeen wel verplicht een boete te betalen, omdat je de oude lening eerder stopzet. Het gunstige rentetarief van de nieuwe lening maakt het echter desondanks lucratief, want die boete heb je meestal al in een paar maanden tijd terugverdiend. In veel gevallen zal deze constructie toepasbaar zijn. Wanneer je een negatieve kredietregistratie hebt of wanneer zich significante wijzigingen hebben voorgedaan in je persoonlijke financiële situatie, is je lening oversluiten over het algemeen geen optie. Je sluit immers wel een nieuwe lening af en daarin is men dan terughoudend.