Welke uitvaartverzekering kiezen?

Een uitvaartverzekering afsluiten, veel Nederlander zien het nut er niet van in. Daarom is een groot aantal inwoners van ons land ook niet verzekerd voor een uitvaart. Een gemiste kans, want zo’n verzekering kan jou nabestaanden veel geld besparen. Indien jij overlijdt zonder dat er een uitvaartverzekering is afgesloten, moeten zij een uitvaart namelijk uit eigen zak betalen.



Ben je inmiddels overtuigd van het nut van een uitvaarverzekering? Dan wil je er zo snel mogelijk eentje afsluiten. Wanneer je begint aan jouw zoektocht, ontdek je al snel dat de keuze enorm is. Dit maakt het er niet makkelijker op. Weet jij niet welke uitvaartverzekering je moet kiezen? Dan ben je hier aan het juiste adres. In onderstaande tekst verduidelijken wij namelijk het een en ander. Hierdoor wordt een uitvaartverzekering kiezen een heel stuk makkelijker.



Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

Wie denkt dat een uitvaartverzekering standaard dezelfde invulling heeft, heeft het mis. Je kunt namelijk uit verschillende soorten uitvaartverzekeringen kiezen. Zo maken verzekeraars bijvoorbeeld onderscheid tussen een natura- en kapitaalverzekering. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, moet je eerst weten wat de verschillen zijn. Daarom lichten we de twee mogelijkheden hieronder kort toe.



– Kapitaal uitvaartverzekering

Indien je kiest voor een kapitaal uitvaartverzekering, verzeker je een bepaald bedrag voor jouw uitvaart. Je betaalt hier maandelijks premie voor. De meeste uitvaartverzekeraars bieden tegenwoordig verschillende bedragen aan die je kunt verzekeren. Heb je bijvoorbeeld 6000 euro verzekerd? Dan komt dit bedrag na jouw overlijden in handen van jouw nabestaanden. Zij kunnen het geld gebruiken om invulling te geven aan de uitvaart. Overlijd je op jonge leeftijd en heb je nog amper premie afgedragen? Geen probleem, want jouw nabestaanden krijgen in dat geval ook gewoon het volledige bedrag dat jij verzekerd hebt, uitgekeerd.



– Natura uitvaartverzekering

Naast een kapitaal uitvaartverzekering kun je ook voor een natura uitvaartverzekering kiezen. Ook bij deze verzekering draag jij maandelijks premie af aan de verzekeraar. Het verschil tussen de twee verzekeringen zit hem in de opbouw ervan. Je verzekert bij een natura uitvaartverzekering namelijk geen geldbedrag, maar bepaalde diensten. Hierbij kun je denken aan uitvaartverzorger en een kist. Bij deze uitvaartverzekering verzeker je eigenlijk meer een dienstenpakket en geen geldbedrag. Grote voordeel hiervan is dat je zelf enigszins invulling kunt geven aan jouw uitvaart.



Bij welke verzekeraar sluit je een verzekering af?

Heb je een keuze gemaakt tussen een natura en kapitaal uitvaartverzekering? Dan ben je er nog niet. Nee, want je moet ook nog een verzekeraar vinden waarbij je deze verzekering afsluit. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk talloze verzekeraars waarbij jij je kunt verzekeren voor een uitvaart. Sluit zo’n verzekering nooit af bij de eerste de beste verzekeraar, maar maak altijd eerst een vergelijking.



Ga je uitvaartverzekeringen vergelijken? Kijk dan niet alleen maar naar de prijs. Een lage premie is mooi meegenomen, maar uiteindelijk gaat het om de inhoud van de verzekering. Let bijvoorbeeld goed op de voorwaarden. Zodoende kom je niet voor verrassingen te staan en ben je in staat de beste uitvaartverzekering te kiezen.



Cremeren of begraven

Voor wat betreft een uitvaart kun je binnen Nederland kiezen voor een begrafenis of een crematie. Wil je een zo goedkoop mogelijke uitvaart? Kies dan voor cremeren. Dit is in de meeste gevallen namelijk aanzienlijk goedkoper dan begraven. Het prijsverschil wordt veroorzaakt door de grafkosten waar je bij een begrafenis mee te maken krijgt. Kleine kanttekening: het prijsverschil tussen begraven en cremeren kan in de ene gemeente groter zijn dan in de andere.



Weet jij al of jij je wilt laten begraven of cremeren? Neem dit dan mee in jouw zoektocht naar een uitvaartverzekering. Crematieverzekeringen vergelijken is namelijk overbodig wanneer je al weet dat jij begraven wilt worden. Filter uitvaartverzekeringen die specifiek bedoeld zijn voor een crematie in dat geval uit het aanbod. Hierdoor blijven er minder opties over, waardoor het voor jou makkelijker wordt een uitvaartverzekering te kiezen.