Welke zakelijke vervoerverzekering past bij jouw bedrijf?

Als je met een auto de weg op gaat, ben je verplicht om op zijn minst een WA-verzekering te hebben. Logisch natuurlijk, maar hoe zit dat als je met je zakelijke auto of bedrijfswagen rijdt? Dan moet je natuurlijk ook verzekerd zijn. Maar welke zakelijke vervoerverzekering past nu het beste bij jouw bedrijf?

Schade aan de spullen in je auto

Rijd je met je bedrijfswagen rond en heb je waardevolle apparatuur bij je? Dan is een eigen vervoer verzekering onmisbaar. Bijvoorbeeld als je bij klanten gaat klussen. Je hebt dan vast duur gereedschap bij je. Die kan op allerlei manieren beschadigen, bijvoorbeeld bij een ongeluk, of door brand. Maar bij het laden en lossen kan er tevens schade ontstaan, net zoals bij diefstal.

Een eigen vervoerverzekering zorgt ervoor dat deze schade is verzekerd. Een fijn idee wanneer je voor je inkomen afhankelijk bent van deze spullen. Wat voor auto je hebt maakt niet uit. Je kunt deze verzekering dus afsluiten voor een personenauto, maar eveneens voor een bus of vrachtwagen.

Schade aan de auto zelf

Behalve aan de spullen in je auto, kan er ook schade aan je auto zelf ontstaan. Daarvoor sluit je een bedrijfsautoverzekering af. Deze is vergelijkbaar met de verzekering die je voor je particuliere auto hebt. Je kunt dus kiezen tussen een WA, WA+ of All Risk verzekering, maar dan voor je zakelijke auto. Dit kan een personenauto zijn, maar bijvoorbeeld ook een bestelbus of een vrachtwagen.

Daarnaast zijn er bij elke bedrijfswagenverzekering ook aanvullende verzekeringen die je af kunt sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een inzittendenverzekering, voor schade die aan inzittenden en hun spullen kan ontstaan. Of aan rechtsbijstandverzekering voor juridische hulp bij conflicten, wanneer jouw bedrijfswagen daarbij betrokken is.

Is een zakelijke vervoerverzekering verplicht?

Wanneer je met een bedrijfswagen gaat rijden ben je in ieder geval verplicht om WA verzekerd te zijn. Daarmee dek je de schade die je met jouw bedrijfswagen aan anderen en hun spullen toebrengt. Of je daarnaast aanvullende verzekeringen nodig hebt, hangt maar net van je wensen en werkzaamheden af.

Rijd je alleen met je personenauto naar klanten en heb je verder geen spullen bij je? Dan is een eigen vervoerverzekering niet echt nodig. Maar als je apparatuur of gereedschap bij je hebt, is dat juist wel weer verstandig. Zet je zakelijke ritjes dus eens goed op een rij en kies dan zelf welke verzekering je nodig hebt.