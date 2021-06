LEEK – Afgelopen donderdagochtend was wethouder Elly Pastoor aanwezig in Leek, waar zij in gezelschap van steltlopers kopjes koffie uitdeelde rondom de warenmarkt. Dit was een initiatief van de gemeente, die het winkelend publiek welkom terug wilde heten in de verschillende kerndorpen nu het einde van de coronacrisis in zicht komt.