Welzijn in Noordenveld op zoek naar nieuwe directeur

‘We gaan voor een meer bedrijfsmatige aanpak’

NOORDENVELD – Welzijn in Noordenveld kan de komende tijd uitzien naar een nieuwe directeur. De afgelopen drie jaar heeft de welzijnsorganisatie gewerkt aan een nieuwe manier van werken, waarvan de afgelopen twee jaar onder leiding van Elisa Ligt. Meer de wijken in, het verbeteren van het contact met gemeente en inwoners, en meer zichtbaar zijn. Een goede aanpak, zo stelt Johan Dijk, voorzitter van de Stichting Welzijn in Noordenveld. ‘Nu werken we toe naar een meer bedrijfsmatige aanpak. Daarvoor zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.’

De coronacrisis maakte de ‘nieuwe’ aanpak van WiN erg lastig. Het contact met de mensen en het meer zichtbaar de wijk in, moest op een geheel andere manier geregeld worden. Twee jaar geleden werd een traject ingezet om meer in te spelen op de wensen en behoeften van inwoners. ‘Een mooi voorbeeld is het project algemene collectieve voorzieningen dat begin 2020 startte in Roden. In dit project wordt, dichtbij de bewoners, in de wijk, de vraag naar welzijnsactiviteiten in beeld gebracht. Daarbij wordt bijvoorbeeld de relatie gelegd naar voorzieningen in de wijk, waar mogelijk gericht op de meest kwetsbare groepen. Een uitwerking is de inloop voor ouderen bij de Scheepstraschool’, schetst Dijk.

‘Sinds haar komst in 2018 heeft directeur Elisa Ligt haar rol opgepakt in deze nieuwe positionering van WiN. Niet alleen voor de organisatie WiN, ook naar de gemeente en andere partners in de wijken en buurten’, vervolgt hij. ‘De lijn naar meer integraal werken en innovatie is ingezet. Directeur en bestuur van WiN hebben de afgelopen periode gesproken over de opgaven voor WiN en de ontwikkeling van de organisatie.’

De welzijnsorganisatie gaat, kortom, over op een andere vorm van werken. Meer bedrijfsmatig dus. ‘Afgelopen week hadden we hierover een gesprek met het personeel’, zegt Dijk. ‘We hebben ook bij de medewerkers geïnventariseerd wat zij wilden en hoe zij de toekomst voor zich zien. De komende tijd zullen we de veranderingen inzetten. Dat start met een training van het personeel. Doel is uiteindelijk om vragen uit de wijken en buurten te verbinden met het bestaande werk.’

Ondertussen heeft Ligt zelf aangegeven het stokje graag over te dragen aan een nieuwe directeur. ‘De komende tijd gaan wij kijken naar een geschikte vervanger’, zegt Dijk. ‘Dat traject is net ingezet en het kan dus nog wel even duren voordat we een nieuwe directeur hebben.’