Werelddoelpunt Ivo Drenth beslist ‘nacompetitiekraker’

Zeer belangrijke driepunter GOMOS tegen Rolder Boys



De vreugde spatte eraf bij het publiek en het elftal van GOMOS uit Norg na de 0-2 overwinning op Sportpark Boerbos in Rolde. Het bleek een zeer belangrijke en noodzakelijke driepunter te zijn. Ook de concurrentie in de strijd voor direct lijfsbehoud pakte de punten. Rolder Boys stond op de ranglijst voor de wedstrijd drie punten boven de bewoners van de ‘Schapendrift’ en na de wedstrijd op een gelijk aantal. De nacompetitie is nog altijd niet afgewend. Het werd een mooie middag voor GOMOS en het publiek op de kleine, maar gezellige tribune liet zien hoe het ook kan. GOMOS en Rolder Boys supporters gebroederlijk naast elkaar. Rivalen, maar respect.

Tijdens de wedstrijd werd weer duidelijk waarom beide ploegen zich nog altijd niet veilig hebben gespeeld. Het barst van de inzet maar creativiteit en afmakers missen beide tams. Al kreeg je dat idee als neutrale toeschouwer niet, want al na amper twee minuten spelen nam GOMOS brutaal de leiding. Een snelle aanval over de rechterflank via spelmaker Wouter de Vries eindigde bij Jorden Wegdam die zijn eerste balcontact sinds ruim 10 weken direct promoveerde tot een doelpunt. Deze wedstrijd kwam voor de linkerspits, die tien weken geleden zijn pols brak eigenlijk te vroeg, maar hij wilde graag spelen en vertrekkende trainer Martin Drent stelde de aanvaller op. Slachtoffer werd spits Tim Assman, tot nog toe basisspeler. Hoewel een goede voetballer heeft hij dit seizoen slechts tweemaal het net weten te vinden. Voor een spits natuurlijk aan de magere kant. Nummer ‘9’ werd Jannes Siegers, normaal de meest aanvallende middenvelder en schoof dus een positie naar voren door.



Doelman Koning redt ploeg met safe

De beste voetballer die GOMOS rijk is, Wouter de Vries speelde op dezelfde plek als zijn nummer, namelijk op 10. Wanneer de spelmaker aan de bal is, ga je er voor zitten. Hij heeft een actie, is wél creatief en kan iets forceren. Iemand waarvoor je naar de wedstrijd komt. De man van de snelle voorsprong hield het een half uur vol. Daarna werd de pijn in de pols te veel en moest hij zich met grote tegenzin laten wisselen. Maar hij was van groot belang door zeer koelbloedig af te ronden en GOMOS al vroeg in een zetel te schieten. Dat rappe doelpunt speelde de tactiek van trainer Drent in de kaart. Inzakken tot de eigen helft en gokken op de omschakeling om zo je tegenstander pijn te doen. Rolder Boys moest nu komen en zou ruimte prijs gaan geven. Ze hadden een kwartiertje nodig om bij te komen van de mentale dreun. Pas na een minuut of 15 werden de Zwart-Witten voor het eerst echt gevaarlijk omdat Martijn Bosman de bal even onnodig als ongelukkig verloor op de rand van het zestienmetergebied. Er vloeide geen bloed uit. In de 20e minuut had Rolder Boys kunnen scoren toen een voorzet vanaf een meter of 10 hard in de bovenhoek werd geschoten. Menigeen had het schot al als doelpunt geteld, maar het was te danken aan een voortreffelijke redding van de ‘Reus’ van Norg, doelman Koning dat de bal er niet in ging. Met een reflex wist de twee meter lange doelman de bal tegen de lat te tikken.

De tactiek van GOMOS bleef zijn werk doen. Als er al iets mis ging was het dat er soms te laat werd ingestapt of doorgedekt waardoor middenvelders van Rolder Boys nu en dan wel erg dreigend dichtbij het doel konden komen. De meeste problemen werden echter opgelost en de rustige en ervaren centrumverdediger Roy Slachter speelde daar een hoofdrol in. Ivo Drenth en Guido Koolen werden in de eerste helft nog gevaarlijk voor GOMOS. Laatstgenoemde na een lange rush over de flank dat bijna in een doelpunt eindigde. Het zou de verhoudingen geen recht hebben gedaan. De enige wapenfeiten die Rolder Boys daar tegenoverstelde waren een paar hoge voorzetten die allemaal prooi waren voor de in zijn zestienmeter heersende doelman Koning. Een vrije trap vlak voor rust op de rand van het strafschopgebied eindigde in de bossen.

Smit en Van Esch motoren tactiek

De tweede helft begon GOMOS ongewijzigd. Opnieuw had de ploeg uit Norg snel kunnen scoren en de tegenstander een volgende mentale dreun kunnen uitdelen. Een vlotte counter eindigde in een drie tegen twee situatie voor het doel, maar Siegers kon er niet van profiteren. Het spel golfde op en neer zonder dat er al te veel kansen werden gecreëerd. Rolder Boys probeerde via voorzetten vanaf de flank gevaarlijk te worden, maar deze tactiek leek vooral een wanhoopspoging omdat er door de as geen doorkomen aan was. Alle hoge ballen waren voor doelman Koning die een soevereine wedstrijd keepte. Er viel niemand in negatieve zin uit de toom bij GOMOS terwijl er nog twee spelers waren die er iets bovenuit staken. Dat waren middenvelders Ricardo Smit en Jordi van Esch, de motoren van de uitgestippelde tactiek. Met hun bewonderenswaardige en onuitputtelijke energie bleven de jagende middenvelders alle gaten dichtlopen. Smit eindigde de wedstrijd als linksback en ook dat deed meer dan verdienstelijk. Daarbij speelden de middenvelders gaandeweg de wedstrijd de bal ook steeds vaker naar iemand met dezelfde kleur.



Werelddoelpunt Ivo Drenth

Het was niet de wedstrijd van veel kansen, maar wél van een werelddoelpunt. Doelman Koning schoot de bal uit, die vervolgens net over de middenlijn belandde. Ivo Drenth geloofde in de bal, zette een ultieme sprint in en schoot de bal met een werkelijk prachtige volley en dodelijke precisie over de totaal verbouwereerde keeper. Met ‘mannetjesputter’ Baving als bekwame vervanger van de geblesseerd uitgevallen Slachter in het centrum van de verdediging kwam GOMOS niet meer in de problemen. Dat betekent niet dat de problemen voor de ploeg van Martin Drent voorbij zijn. De concurrentie in de strijd voor lijfsbehoud won ook en volgende week is er de kraker tegen Roden op Sportpark de ‘Schapendrift’. De laatste wedstrijd van de competitie belooft een heuse finale te worden. GOMOS zal de wedstrijd met veel vertrouwen in gaan.



Trainer Martin Drent: het ging zoals gehoopt

Felicitaties en knuffels waren er na afloop voor trainer Martin Drent. Er zal niemand zijn die de scheidende coach lijfsbehoud zal misgunnen. De Emmenaar was zichtbaar opgelucht na het behalen van de drie punten, maar weet ook dat de race nog niet gelopen is; “deze overwinning is geweldig. Dat hadden we als ploeg nodig, maar ook voor de punten. Het staat zo dicht bij elkaar. Maar deze hebben we en was vreselijk belangrijk”. Over het verloop van de wedstrijd was de coach tevreden als ook over de instelling van zijn spelers. “We weten precies waar onze kracht en onze zwakte ligt. Als we volle bak druk zetten komen we in de problemen. Bovendien kost het heel veel energie. Vanuit de omschakeling wilde we de tegenstander pijn doen en dat is gelukt. Het ging zoals gehoopt. Nu zat het ook eens mee met een snel doelpunt. Het was dit seizoen zo vaak andersom. Dan kregen wij een snelle goal tegen. Als je al niet makkelijk scoort is dat echt heel zwaar. We hebben gevochten als leeuwen en dan ook nog zo’n werelddoelpunt scoren. Het werd uiteindelijk een geweldige middag.” Drent hoopt dat volgende week zijn laatste is als trainer/coach van GOMOS want dat zou betekenen dat de ploeg zich heeft veilig gespeeld. “Het belooft een heuse kraker te worden tegen Roden op Pinkstermaandag. Een soort Ajax-Feyenoord uit deze regio. Ik heb er een heel goed gevoel over. We hebben vijf jongens die al jarenlang in de Eerste klasse spelen en die zeer ervaren zijn. Bovendien zijn we een hecht team, dat elkaar altijd steunt in goede en kwade dagen. Wij gaan die pot pakken.”