Wereldgoal Strand Larsen doet matig voetbal FC Groningen vergeten

GRONINGEN – Afgelopen zondag startte FC Groningen het Eredivisieseizoen 2021-2022 met een overwinning op SC Cambuur. In een prima eerste helft van de Groningers kopte Ahmed El Messaoudi zijn ploeg op voorsprong, maar in het tweede bedrijf werd de stand gelijkgetrokken. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de blessuretijd zorgde invaller Jorgen Strand Larsen er met een omhaal voor dat de Trots van het Noorden met drie punten terugkeerde naar Groningen. De late, schitterende goal zorgde uiteraard voor een dolle feestvreugde bij de Groningers. De eerste drie punten van het seizoen zijn binnen, maar het is wel duidelijk geworden dat de ploeg van Danny Buijs, logischerwijs, nog stappen te zetten heeft.



Waar verwacht werd dat Cambuur er gelijk bovenop zou klappen, gebeurde het tegenovergestelde. De ploeg van trainer/coach Henk de Jong zakte in de eerste helft behoorlijk in, waardoor FC Groningen het spel moest maken. Bij vlagen deed de Trots van het Noorden dat ook vrij aardig. Vooral vanaf de linkerkant, waar Gabriel Gudmundsson als vleugelspeler stond, kwam veel gevaar. De voorzetten van Gudmundsson kwamen een aantal keren gevaarlijk voor het doel van de Leeuwarders terecht, waardoor Michael de Leeuw en Tomas Suslov een aantal mogelijkheden kregen. Waar de FC vanaf de linkerkant vrij goed voetbalde, waren er op de rechterkant juist problemen. In aanvallend opzicht liet Mo El Hankouri te weinig zien en dat komt mede doordat hij ook aan zijn verdedigende taken moest denken. Dat ging hem niet al te best af, maar gek is dat niet. El Hankouri is natuurlijk veel meer een aanvaller dan een verdediger. Op het middenveld kwamen de Groningers weinig aan voetballen toe. Met Wessel Dammers, Azor Matusiwa en El Messaoudi koos Buijs voor controle, maar daardoor was er wel een gebrek aan creativiteit.



In de tweede helft zat Cambuur er wél bovenop en dat bracht de Groningers dan ook in problemen. Dammers werd bovendien door Buijs een linie naar achteren gezet, waardoor Matusiwa alleen kwam te staan. Bij aanvallen van Cambuur was FC Groningen telkens in ondertal, omdat Suslov en El Messaoudi niet meeverdedigden. Daaruit ontstond ook de gelijkmaker van de Leeuwarders. De Trots van het Noorden kwam in de tweede helft amper aan voetballen toe, maar toch kreeg het, nog voor de 1-1, één hele grote kans via Romano Postema. Dankzij een schitterende pass van Suslov – in aanvallend opzicht laat hij soms geweldige dingen zien – stond Postema oog in oog met de doelman van Cambuur. Doordat de bal iets onder hem kwam te liggen, produceerde hij slechts een rollertje.



In de laatste twintig minuten van de wedstrijd probeerden beide ploegen naar voren te voetballen, maar echte kansen werden er niet meer gecreëerd. Het doelpunt van Strand Larsen in de derde minuut van de extra tijd was dan ook enigszins verrassend. Hij kreeg de bal aangespeeld in de zestienmeter, waarna hij de bal omringd door tegenstanders knap onder controle hield, een aantal keren hooghield en vervolgens schitterend afwerkte met een omhaal. De goal in extremis zorgde voor een hoop vreugde bij alles en iedereen van FC Groningen, en terecht!



De Trots van het Noorden had het zwaar, voetbalde niet goed, maar wint wel van een tegenstander die het ongetwijfeld veel ploegen lastig gaat maken in eigen huis. FC Groningen speelt aanstaande zaterdag thuis tegen FC Utrecht en moet dan met name op het middenveld wat gaan veranderen. Met dezelfde invulling van de middenvelders die afgelopen weekend in de basis stonden, ga je het tegen de Utrechters niet redden.