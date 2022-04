Wereldwinkel Hart&Kado neemt afscheid van Susanna Vos

RODEN – Winkelcoördinator Jan Westerlaan heeft tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van Susanna Vos met een bloemetje. Zij heeft jaren gewerkt als bestuurslid en meegedraaid in de winkel. Door een drukke baan is dit niet meer te combineren met het vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel. Wie zich geroepen om een bestuursfunctie te vervullen en onderdeel wil zijn van het gezellige Wereldwinkelteam, kan een mailtje sturen naar bestuur@wereldwinkelroden.nl. Handig is ook om naam en telefoonnummer te vermelden.