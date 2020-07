Wereldwinkel Norg, deze zomer gewoon open

NORG – ‘We hebben een prachtig plekje bij de hoofdingang van De Brinkhof in ons dorp. Vlak bij de bibliotheek. Nu we weer open zijn van woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16:30 uur, zijn we maar wat blij dat wij op deze locatie onze Fair Trade producten weer kunnen verkopen. En het goede nieuws in deze corona tijd is, dat we de gehele zomer voor iedereen open zijn, voor Norgers, Noordenvelders en toeristen. Met aandacht voor de corona richtlijnen.’ Dit zeggen Marian Terpstra-van der Kallen en Greet Joosten (foto). Zij beiden zitten in het bestuur van Wereldwinkel Norg.

De Wereldwinkel is al 30 jaar een begrip in Norg. Ooit begonnen met een viertal kisten is de Wereldwinkel nu uitgegroeid tot een volwaardige boetiek waar tal van artikelen uit de gehele wereld te koop zijn. ‘Eigenlijk had dit jaar een feestjaar moeten zijn. Want zeg nu zelf, we bestaan al 30 jaar, in een betrekkelijk kleine gemeenschap als Norg en we zijn er nog altijd. Daar zijn we trots op. Al onze jubileumactiviteiten hebben we vanwege corona moeten uitstellen. Jammer, maar eens gaan we ons 30-jarig feestje vieren. Met 14 vrijwilligers wordt de winkel gerund. Onlangs kwamen er 2 enthousiaste medewerkers bij. Nieuwe aanwas van vrijwilligers is altijd welkom. Zo houden we de Wereldwinkel ook voor de komende jaren in stand. Kijk gewoon eens op onze prachtige website wereldwinkelnorg.nl, daar vind je alle informatie,’ zegt Marian Terpstra

Iets kopen in de Wereldwinkel is een echte win-win situatie. ‘Want zelf heb je iets moois aangeschaft en de producenten kunnen weer aan de slag en krijgen zo een inkomen voor hun gezin.’ Greet Joosten is daar duidelijk in. ‘Het gaat ons erom een eerlijke wereldhandel te bevorderen. Dat geldt niet alleen voor boerenproducten als koffie en thee maar ook zeker voor producten van diverse ambachten. Fair Trade is ons uitgangspunt: Arbeidsomstandigheden worden in de gaten gehouden. De boekhouding is transparant, er is gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en wij betalen een eerlijke prijs.’

Marian Terpstra laat weten dat de Wereldwinkel divers inkoopt. Sjaals, sieraden, beelden, servies, tassen, enz. ‘Vaak horen we van toeristen, goh, wat hebben jullie leuke spullen. Die zien wij niet bij ons in de Wereldwinkel. Kijk, dan weet je dat je de goede koers te pakken hebt. Iedereen welkom zou ik zo zeggen de komende zomerweken. Ook bij ons extra verkooppunt in het restaurant van Natuurplaats Noordsche Veld. Wij zijn er klaar voor.’