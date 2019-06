Werkzaamheden begraafplaatsen Peize en Roden

NOORDEVELD – De begraafplaatsen in Noordenveld worden opgeknapt. De paden worden aangepakt. Hier lees je wat er precies gaat gebeuren.

Peize

Binnenkort worden de schelpenpaden, net als op de oude begraafplaats, omgevormd naar graspaden. Het bestaande hoofdpad van klinkermateriaal op de nieuwe begraafplaats blijft.

Roden

In week 24 worden de schelpenpaden vanaf de drie toegangspoorten omgezet naar een betonverharding. De overige schelpenpaden worden aansluitend omgevormd naar graspaden.

Hinder

De werkzaamheden kunnen voor enige hinder en overlast zorgen, wij vragen hiervoor uw begrip. Tijdens een eventuele uitvaart wordt er niet gewerkt en is de begraafplaats voldoende bereikbaar.

Waarom wordt het aangepast?

De paden op de begraafplaatsen zijn veelal voorzien van een half verhardingsmateriaal in de vorm van schelpen of zand. Doordat het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet meer wordt toegepast, en andere methoden om onkruid tegen te gaan niet voldoende helpen, zit er door de paden veel onkruid. Mede door het besluit om de begraafplaatsen op een hoger onderhoudsniveau te beheren is besloten om een ‘hoofdpadenstructuur’ te houden in de vorm van een verharding en de overige schelpenpaden te gaan omvormen naar graspaden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via (050) 50 27 333.