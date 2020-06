RODEN – De komende maanden wordt er gewerkt aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Roden. Het doel is het creëren van een nieuwe OV Hub, waarbij de verblijfskwaliteit hoog in het vaandel staat. Dit houdt in dat de parkeerplaats bij het busstation in Roden inmiddels onbereikbaar is en er de komende tijd veel werkzaamheden zullen worden verricht. In het voorjaar van 2020 moeten de werkzaamheden worden afgerond.