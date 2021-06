Werkzaamheden in Heerestraat-Noord van start

RODEN – Komende maandag starten de werkzaamheden in de Heerestraat-Noord in het kader van de Centrumontwikkeling Roden. Om 16.00 uur verricht wethouder Henk Kosters de starthandeling samen met Gerard Hoiting, directeur van Roelofs Infra & Milieu.

Winkels blijven bereikbaar

In opdracht van de gemeente Noordenveld gaat Roelofs Infra & Milieu werkzaamheden uitvoeren in het centrum van Roden aan de Heerestraat/Wilhelminastraat. Wethouder Henk Kosters: ”Na een lange voorbereiding gaat nu dan toch echt de ‘schop in de grond’. Dit doen we in fasen, zodat het centrum aantrekkelijk blijft om te winkelen en om zoveel mogelijk eventuele overlast te voorkomen. We beginnen dus op 7 juni in de Heerestraat-Noord en de werkzaamheden zijn volgens planning voor 1 september 2021 klaar.”

Het vervolg start in januari 2022. Dan beginnen de werkzaamheden in de Heerestraat-Midden en -Zuid en de Wilhelminastraat. Deze werkzaamheden duren tot en met juli 2022.

Informatie over de werkzaamheden

Projectleider Freddy Meulman van Roelofs Infra & Milieu: “De bewoners en winkeliers in het centrum van Roden zijn op de hoogte gebracht via een informatiebrief, waarin de geplande werkzaamheden zijn omschreven. We zien het als onze taak om de winkeliers en bewoners, maar ook het winkelend publiek zo goed mogelijk te informeren over wat we precies gaan doen, wanneer we het gaan doen, hoelang de werkzaamheden gaan duren en welke maatregelen we hebben genomen om hinder te voorkomen.”

Informatie over het project is ook te vinden op de Roelofs app en op de website van Onvoorstelbaar Roden.